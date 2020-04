Stadt Pegnitz sagt Veranstaltungen wegen Corona ab

Veranstaltungsabsagen

In Folge der gestrigen Beschlüsse der Landes- und Bundesregierungen zur weiteren Eindämmung der Coronapandemie sagt die Stadt Pegnitz Gregori, das Markplatzfest sowie die Jahrmärkte samt verkaufsoffenen Sonntagen ab.

Darüber hinaus teilen wir in Absprache mit den jeweiligen Veranstaltern mit, dass ebenso die Inselparty in Bronn, das Waldstock-Festival am Schloßberg, der Jazzfrühschoppen im Wiesweiher, das Giga Open Air in Troschenreuth sowie die ASV Zeltkirchweih abgesagt sind.

„So traurig diese Entwicklung ist, so wichtig und wesentlich ist sie auch, um den Schutz der Menschen und eine stets ausreichende Zahl an medizinischen Behandlungsplätzen gewährleisten zu können.“, so übereinstimmend Bürgermeister Uwe Raab, die Rektorin der Grundschule Pegnitz Tanja Engelbrecht, Waldstockvorstand Johann Badstieber, der Vorstand der Hungerhilfe in Pegnitz Gerald Wittke, der Vorsitzende des SV Bronn Werner Raum, der Vorsitzende des FC Troschenreuth Roland Laier und ASV-Vorsitzender Günter Bauer.

Ob und in welcher Form ab September wieder Veranstaltungen abgehalten werden dürfen, bleibt abzuwarten.

Uwe Raab

Erster Bürgermeister