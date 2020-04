Pressebericht Fränkische Schweiz vom 18.04.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 18.04.2020

Bamberg. Ein 40-jähriger Kunde wurde am Freitagnachmittag in einem Discounter in der Villachstraße dabei beobachtet, wie er eine Packung Schmelzkäse in seine Jackentasche steckte und das Geschäft verlassen wollte, ohne die Ware im Wert von 1 Euro zu bezahlen.

Bamberg. Am Freitagnachmittag wurde eine 37-jährige Rollerfahrerin in der Langen Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen und hierbei festgestellt, dass an ihrem Fahrzeug noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 angebracht war. Eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz ist die Folge.

Bamberg. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung, die sich am Freitag gegen 15.45 h vor einem Anwesen in der Zollnerstraße 81 ereignet hat. Ein 80-jähriger Mann saß auf einem Stuhl vor seiner Haustüre als er von einem unbekannten Täter unvermittelt mit einem unbekannten Gegenstand in die linke Gesichtshälfte geschlagen wurde. Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Der 80-Jährige erlitt starke Prellungen und Abschürfungen im Gesicht und musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. In der Hauptwachstraße wurden am Freitag gegen 20.20 Uhr zwei Männer von einer Gruppe bestehend aus sechs Personen angegriffen und geschlagen. Die beiden Geschädigten konnten dann flüchten, als drei unbeteiligte Passanten hinzukamen. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.

Bamberg. Ein 20-jähriger Autofahrer wurde am Samstagmorgen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Neben Cannabisgeruch, der den Polizeibeamten entgegen strömte, zeigte der Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen. Die Unterbindung der Weiterfahrt und eine Blutentnahme waren die Folge.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 18.04.2020

Pödeldorf: Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag 21.00 Uhr bis Freitag 08.00 Uhr durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße „An der Hochleite“ ein. Ob die Täter etwas entwendeten, konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 150,- Euro. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben?

Bischberg: Am Freitagabend ist kurz vor Mitternacht am Ortseingang von Weipelsdorf ein Radfahrer gestürzt. Eine Autofahrerin fand den 54 Jährigen leicht verletzt neben seinem Rad auf dem Gehweg liegend vor und verständigte Rettungsdienst sowie Polizei. Da der Radfahrer unter starkem Alkoholeinfluss stand, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Memmelsdorf: Ein 22-jähriger Fordfahrer kam am Freitagnachmittag zwischen Schammelsdorf und Kremmeldorf nach rechts ins Bankett und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches sich daraufhin mehrmals überschlug. Hierdurch wurden der Fahrer und der 20-jährige Beifahrer leicht verletzt, eine gleichaltrige Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Da beim Unfallfahrer leichter Alkoholeinfluss festgestellt werden konnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15000 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 18.04.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 18.04.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 18.04.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 18.04.2020

Leutenbach. Offenbar auf Grund eines technischen Defektes kam es zum Brand in einem Pkw, der in Leutenbach in einer Hofeinfahrt geparkt war. Die Feuerwehren aus Leutzdorf und Dietzhof brachten den Brand unter Kontrolle, es entstand Sachschaden von ca. 500 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Stadt vom 18.04.2020



KULMBACH. Offenbar nicht ganz so genau nahm es Samstagnachmittag ein älterer Herr mit seiner häuslichen Quarantäne und wurde prompt von der Polizei erwischt. Er muss sich nun vor der Justiz verantworten. Weil er in der Vergangenheit positiv auf den neuartigen Corona-Virus getestet wurde, hatte das Gesundheitsamt für ihn noch bis Ende nächster Woche häusliche Quarantäne angeordnet. Das hielt den 68-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis jedoch nicht davon ab, eine Spritztour nach Kulmbach zu unternehmen. Zwar trug der ältere Herr die ganze Zeit einen selbstgefertigten Stoffmundschutz, was jedoch einen Verstoß gegen die geltende Quarantänebeschränkung noch lange nicht entschuldigte. Seiner Redseligkeit war es letztendlich geschuldet, dass er einer Frau von seiner Auflage erzählte, woraufhin diese die Verständigung der Kulmbacher Polizei veranlasste. Mehrere Beamte konnten den Ausreißer kurze Zeit später in der Albert-Ruckdeschel-Straße antreffen und zur Rede stellen. Der Mann musste anschließend den Nachhauseweg mit Polizeibegleitung antreten und darf nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz erwarten. Einige wenige Kontaktpersonen haben bereits Kontakt zum Gesundheitsamt aufgenommen. Die Polizei weißt nochmals ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei einer Zuwiderhandlung gegen eine behördlich angeordnete Quarantänemaßnahme um kein Kavaliersdelikt sondern um eine Straftat handelt, welche mit einer Freiheitsstrafe oder einer empfindlichen Geldstrafe geahndet werden kann. Zudem können hierbei andere Personen sowie die eigene Person ernsthaft gefährdet werden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Land vom 18.04.2020

Grafendobrach. Mit einem fünfstelligen Sachschaden ging ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der KU 9 aus, als ein Sprinter Fahrer einen Audi beim Überholvorgang übersah. Gegen 17:15 Uhr befuhr ein 30-jähriger aus dem Landkreis Kronach mit seinem DB Sprinter die KU 9 von Grafendobrach in Richtung Zettlitz. Kurz nach Grafendobrach wollte der Kronacher ein vor ihm fahrendesFahrzeug überholen und übersah dabei, den von hinten kommenden Kulmbacher, der sich bereits im Überholvorgang befand. Beide Fahrzeugführer blieben beim Verkehrsunfall zum Glück unverletzt. Der Schaden am Audi des Kulmbacher muss mit ca. 10000 Euro beziffert werden. Am Sprinter des Kronachers ist wohl ein Schaden von ca. 2000,- Euro entstanden und er muss mit einem Bußgeldverfahren rechnen.