Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 17.04.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 17.04.2020

BAMBERG. Am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr wurden zwei Männer im Alter von 35 und 54 Jahren in einem Geschäft im Bamberger Nord-Osten beim Ladendiebstahl ertappt. Der 35-Jährige hatte es auf Haushaltsartikel im Wert von knapp 27 Euro abgesehen; sein Begleiter steckte Obst für knapp 3 Euro in seine Jackentasche und wollte die Sachen nicht bezahlen. Gegen beide Langfinger ermittelt die Polizei wegen Ladendiebstahls.

BAMBERG. Auf zehn Getränkedosen im Wert von 13,40 Euro hatte es am Donnerstagfrüh ein 24-jähriger Mann in einem Geschäft im Bamberger Osten abgesehen. Auch dieser Mann muss sich wegen Ladendiebstahls verantworten.

BAMBERG. In der Kroatengasse hat zwischen dem 10. und 11. April diesen Jahres ein Unbekannter einen grünen Warnaufsteller gestohlen. Das Diebesgut hat einen Wert von 43 Euro, weshalb die Polizei Zeugen bittet, sich bei der Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 zu melden.

BAMBERG. Zwischen Mittwochabend, 22.00 Uhr, und Donnerstagfrüh, 01.00 Uhr, schlug ein Unbekannter in der Gönnerstraße vor der Haus-Nr. 27 die Heckscheibe eines dort geparkten silberfarbenen BMW ein. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 300 Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Am Spätnachmittag des Donnerstags fanden Zivilbeamte der Polizei bei einem 25-jährigen Mann, der an der Galgenfuhr einer Personenkontrolle unterzogen wurde, in seiner Jackentasche eine Aluplombe, die mit Marihuana gefüllt war. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Der 25-Jährige muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 17.04.2020

LAUTER / APPENDORF. Eine Fensterscheibe im Wert von 300,- Euro beschädigte ein bislang Unbekannter an einem Wohnwagen der außerhalb von Appendorf an einem Holzlagerplatz abgestellt ist. Die Tat ereignete sich bereits Ende März. Die Landkreispolizei bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter 0951/9129-310.

RATTELSDORF. Am Donnerstagabend gegen 17:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Rennradfahrer von Rattelsdorf kommend die Straße Bromberg und bog an der Kreisstraße in Richtung Höfen ab. Dabei schnitt er nach ersten Erkenntnissen die Kurve und stieß mit einer entgegenkommenden Fahrradfahrerin zusammen. Die 49-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Rennradfahrer musste mit Verdacht auf eine Fraktur in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000,- Euro.

STEGAURACH. Mit schweren Verletzungen am rechten Bein musste ein 54-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag in das Krankenhaus eingeliefert werden. Der Zweiradfahrer fuhr im Ortsteil Höfen hinter dem Auto eines 60-Jährigen. Als der Autofahrer seine Geschwindigkeit deutlich verringerte, wollte der Motorradfahrer überholen. Zeitgleich zog der Autofahrer zum Abbiegen nach links. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und der Motorradfahrer stürzte. Das Motorrad schlidderte in einen angrenzenden Weiher, konnte jedoch ohne Schaden durch Betriebsflüssigkeiten zu hinterlassen geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000,- Euro.

OBERHAID. Einen Holzzaun in der Kreuzstraße beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstagmorgen. Der Schaden beträgt 300,- Euro. Bei dem Unfall verlor der flüchtige Autofahrer Teile seines Außenspiegels. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise zur Verkehrsunfallflucht geben? Meldungen bitte an die Landkreispolizei unter 0951/9129-310.

HALLSTADT. Deutlichen Drogenkonsum erkannten Polizeibeamte bei einem 28-jährigen Niederländer, der am frühen Freitagmorgen in der Grabenstraße in eine Verkehrskontrolle geraten war. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, die Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt und eine Sicherheitsleistung erhoben. Er muss mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Monat Fahrverbot in Deutschland rechnen.

MEMMELSDORF. Im Rahmen der Überwachung der Allgemeinverfügung kontrollierten Polizeibeamte am Dienstagabend im Bereich Memmelsdorf einen in verdächtiger Weise umherfahrenden Pkw. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Beamten schnell, dass der Fahrer nicht nur sehr nervös wirkte, sondern auch drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte. Die Nachschau im Kofferraum des Fahrzeugs brachte 40 Gramm abgepacktes Marihuana zum Vorschein. Der Fahrer wurde noch vor Ort festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten weitere Rauschmittelutensilien aufgefunden werden. Neben dem Verkehrsverstoß mit einem Monat Fahrverbot wird der 20-Jährige wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln angezeigt.

Pressebericht der Verkehrspolizei Bamberg vom 17.04.2020

Geisfelder Straße, Bamberg. Für einen 28 jährigen Mann aus dem Landkreis Bamberg dürfte eine nächtliche Ausfahrt am späten Donnerstagabend im Stadtgebiet Bamberg ziemlich teuer zu werden. Bei einer Verkehrskontrolle durch eine Streife der Verkehrspolizei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Nachdem der offensichtliche Konsum durch einen Test bestätigt wurde, ging es zur Blutentnahme. Eine Bußgeldanzeige in Höhe von mindestens 500.- Euro und ein Fahrverbot kommt jetzt auf ihn zu. Ob ein zusätzlicher Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkungen vorliegt wird noch geprüft.

A 73, Breitengüßbach, Lkr. Bamberg. Leicht verletzt wurden zwei Insassen eines Kronacher Pkws am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der A 73 bei Breitengüßbach kurz nach der Baustelle in Richtung Bamberg. Der 57 jährige Fahrer kam aus ihm nicht erklärbaren Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab in den Straßengraben, wo sich sein Fahrzeug überschlug. Dabei wurden er selbst sowie eine 15 jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Absicherung erfolgte durch die alarmierte Feuerwehr, auslaufender Treibstoff wurde durch die Autobahnmeisterei abgebunden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 15.000.- Euro geschätzt.

A 73, Strullendorf, Lkr. Bamberg. Ein unerwartetes Ende nahm für einen Beifahrer eines Nürnberger Kleintransporters am Donnerstagnachmittag die Tour auf der A 73 bei Strullendorf im Landkreis Bamberg. Bei einer Kontrolle durch die Fahndungsgruppe der Bamberger Autobahnpolizei stellten die Beamten einen Untersuchungshaftbefehl fest. Nach Festnahme und einer Nacht in der Arrestzelle der Polizei wurde er am Freitagvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 17.04.2020

BAYREUTH. Mit einem nicht zugelassenen Elektroscooter war am Donnerstagnachmittag ein 30-Jähriger unterwegs. Der Mann muss sich nun wegen verschiedener Delikte strafrechtlich verantworten. Kurz vor 17 Uhr kontrollierten Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth den Rollerfahrer. Hierbei stellten sie fest, dass der Scooter nicht zulassungsfähig ist und zudem schneller als die erlaubten 20 km/h fährt. Da der 30-Jährige zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, folgen jetzt Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Der Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizei weist ausdrücklich auf die Regelungen im Zusammenhang mit der sogenannten Elektrokleinstfahrzeugverordnung hin. Demnach dürfen nur technisch geeignete und versicherte Roller für den Verkehr auf öffentlichen Straßen genutzt werden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 17.04.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim-Stadt vom 17.04.2020

Forchheim. Durch verschiedene geführte Ermittlungen konnten der Ladendieb und sein Begleiter von 14 hochwertigen Parfüms überführt werden. Bei den Tätern handelt es sich um einen 39-Jährigen und 33-Jährigen. Sie traten in ähnlicher Weise bereits in Ansbach auf.

Forchheim. Am Donnerstagnachmittag beobachtete der aufmerksame Ladendetektiv eines Supermarktes am Paradeplatz einen 46-Jährigen, der zwei Dosen Bier im Gesamtwert von ca. 2,30 Euro aus dem Regal nahm und in seine Tasche steckte. Er wollte das Geschäft im Anschluss ohne zu bezahlen zu verlassen. Er wird sich nun wegen Diebstahls verantworten müssen.

Forchheim. In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Täter unterhalb der Adenauerbrücke einen Bauzaun, welcher hinter der Lärmschutzwand am Radweg hinter den Hochhäusern der Regnitzstraße angebracht war. Der Gesamtsachschaden beträgt 1.000,– Euro. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.

Neunkirchen am Brand. Glücklicherweise niemand verletzt wurde bei einem Brand im Schellenberger Weg, als ein 5-Jähriger mit einem Feuerzeug Spielsachen und Kleidung in seinem Zimmer entzündete. Durch die Rauchmelder wurde der Großvater auf den Brand aufmerksam und löschte noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr ab. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 3.000,– Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 17.04.2020

Kirchehrenbach. Am Donnerstagnachmittag ließ am Fuße des Walberlas ein 24-jähriger Spaziergänger eine Drohne mit integrierter Kamera steigen. Durch die Geräuschentwicklung fühlte sich eine 59-jährige Frau gestört. Als der junge Mann die Drohne zum Landeanflug ansteuerte, trat die Frau an den Mann heran und schlug mit einem Nordic-Walking-Stock gegen die Drohne, so dass deren Rotoren erheblich beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Da die Beteiligten sehr aufgebracht waren, wurde die Polizei zur Klärung hinzugerufen. Nun werden beide Kontrahenten, die Frau wegen Sachbeschädigung und der Mann wegen unerlaubten Drohnenflug im Bereich des Walberlas, zur Anzeige gebracht.

Igensdorf. Am Donnerstagnachmittag löste die Polizei Ebermannstadt eine kleine Grillfeier im Gemeindebereich Igensdorf auf. Alle sieben anwesenden Personen, sechs stammen aus dem mittelfränkischen Raum, der siebte aus Hamburg, wurden wegen Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz zur Anzeige gebracht. Kurz vor 17 Uhr erlangte die Polizei Kenntnis, dass an einer Gartenhütte in einem umzäunten Grundstück mehrere Personen verweilen. Die Polizei traf auf den Grundstück insgesamt sieben Personen an, die es sich beim Grillen gemütlich machten. Aufgrund der bestehenden Ausgangsbeschränkung wurde das Grillen sofort beendet und die kleine Runde aufgelöst. Die sieben Feiernden im Alter von 23 und 28 Jahren müssen nun mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen. Auf einem 24-jährigen Nürnberger kommt zusätzlich eine Anzeige nach Betäubungsmittelgesetz zu, da bei diesem geringe Mengen an Marihuana aufgefunden und sichergestellt wurden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Stadt vom 17.04.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Land vom 17.04.2020

Fehlanzeige.