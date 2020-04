Landkreis Kulmbach: Landrat Klaus Peter Söllner – „Ausgangsbeschränkungen zeigen erste Wirkungen“

Update zum Stand der Coronavirus-Infektionen im Landkreis Kulmbach

Kulmbach, 17.04.2020 (Stand 16.30 Uhr):

Etwas weniger Dynamic bei der der Entwicklung der Zahl der positiv getesteten Personen, geordnete Verhältnisse am Klinikum Kulmbach und ein positiver Start der Corona-Schwerpunkt Praxen, so lautet die Bilanz des Corona-Krisenstabes am Landratsamt Kulmbach in seiner heutigen Sitzung.

Landrat Klaus Peter Söllner konnte in der heutigen Lagebesprechung feststellen, dass sich die Zahl der positiv getesteten Personen in der vergangenen Woche nicht mehr so dynamisch entwickelt hat wie dies noch vor Ostern der Fall gewesen ist. „Diese Entwicklung ist ein Beleg dafür, dass die Ausgangsbeschränkungen der Bayerischen Staatsregierung positive Wirkung zeigen“, so Landrat Söllner. Allerdings, sei es nunmehr wichtig, auch in den nächsten Wochen weiterhin eine so positive Haltung und ausgeprägte Solidarität an den Tag zu legen. Nach den Worten von Landrat Söllner wäre es völlig falsch, die Entwicklung dieser Woche durch leichtfertiges Verhalten wieder aufs Spiel zu setzen.

Oliver Hempfling, Leiter des Krisenstabes informierte darüber, dass sieben weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach ermittelt wurden. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es insgesamt 175 positiv getestete Fälle im Landkreis Kulmbach. 70 dieser Personen gelten inzwischen wieder als genesen.

Bezüglich der neu hinzugekommenen positiv getesteten Personen ermittelt das Gesundheitsamt aktuell alle möglichen Kontaktpersonen und ergreift die notwendigen weiteren Maßnahmen. Hierzu zählen wie zuvor die Probennahmen. Die Personen befinden sich in häuslicher Isolation.

19 der bestätigten Fälle werden momentan stationär betreut, davon 6 intensiv. 6 der stationär betreuten Patienten wohnen außerhalb des Landkreises. Die in häuslicher Quarantäne befindlichen Personen sind entweder gering symptomatisch oder symptomfrei. Die Personen werden regelmäßig aktiv von den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes telefonisch betreut.

Insgesamt konnten deutlich über 900 Personen im Landkreis wieder aus der häuslichen Isolation entlassen werden.

In der Woche vor Ostern wurden an den Standorten Mainleus, Neuenmarkt und Stadtsteinach drei Corona-Schwerpunkt-Praxen eingerichtet, Deren Aufgabe ist es, sog. Corona-Verdachtsfälle und postiv auf Corona getestete Patienten außerhalb der normalen Praxen versorgen zu können.

Dr. Henrik Behrens, der vom Katastrophenstab bestellte Versorgungsarzt für den Landkreis Kulmbach, erläuterte, dass an bisher sechs Behandlungstagen nahezu 40 Patienten versorgt werden konnten.

Landrat Söllner ist Dr. Behrens und den niedergelassenen Ärzten sehr dankbar dafür, dass es gelungen ist, in kürzester Zeit diese Praxen zu installieren.

Die Leiterin des Staatlichen Gesundheitsamtes am Landratsamt Kulmbach Dr. Camelia Fiedler weist darauf hin, die Service-Hotline 09221/707-600 des Gesundheitsamtes

MO – DO von 8.00 – 17.00 Uhr

FR von 8.00 – 15.00 Uhr

SA von 9.00 – 13.00 Uhr

erreichbar ist.

Bei Fragen zu den Allgemeinverfügungen und Beschränkungen können Sie sich an die betreffende Hotline des Landratsamtes unter 09221/707-290 (Montag – Freitag von 08.00 – 18.00 Uhr; Samstag von 10.00 – 14.00 Uhr) oder per Mail an die Adresse ausgangsbeschraenkungen@landkreis-kulmbach.de wenden.

Weiterführende Informationen zu COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) und allgemeine Verhaltensregeln zur Vermeidung von Infektionen finden Sie auf www.landkreis-kulmbach.de/coronavirus.