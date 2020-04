Anpacken wo es geht: Bamberger Busfahrer chauffieren Corona-Patienten Die Mitarbeiter der Stadtwerke Bamberg haben ihre Hilfen während der Corona-Pandemie weiter ausgebaut: Jetzt unterstützen Busfahrer beim Transport von Corona-Patienten, die von den Kliniken in die häusliche Quarantänegebracht werden müssen.Der Einsatz der Busfahrer ist die pragmatische Lösung eines grundlegenden Problems: Wegen der Ansteckungsgefahr kommt für den Transport der Patienten weder ein normaler Krankenwagen infrage, noch ein öffentliches Verkehrsmittel. Auch ist ein privat organisierter Transport, beispielsweise durch die Angehörigen, nicht möglich. Deshalb wurden für die Fahrten im Auftrag der Katastrophenschutzbehörden von Stadt und Landkreis Bamberg elektrisch angetriebene Kleinbusse umgebaut, die seit Ende vergangenen Jahres imBamberger Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) im Einsatz sind. Der Innenraum der Fahrzeuge wurde mit einer Schutzfolie ausgekleidet, damit das Fahrzeug täglich gründlich desinfiziert werden kann. Zudem wurde eine Trennwand zwischen Fahrer-und Fahrgastbereich eingebaut.

Die Fahrten werden von Peter Scheuenstuhl, Leiter Verkehr und Bäder bei den Stadtwerken Bamberg vom Homeoffice aus koordiniert. Durchgeführt werden die Transporte von speziell geschulten Busfahrern, die sich freiwillig für diesen Dienst gemeldet haben, beispielsweise JürgenDotterweich.Er trägt währendderFahrteneine spezielle Schutzausrüstung: Mund-und Nasenschutz sowie Handschuhe. Körperlichen Kontakt mit den erkrankten Fahrgästen, die eigenständig ein-und aussteigen, hat er nicht: „Für uns ist es selbstverständlich da anzupacken, wo Not am Mann oder am Fahrzeug ist –das gilt jetzt natürlich ganz besonders“, sagt Dotterweich. Der Service funktioniert so gut, dass er bereits nach wenigen Tagen ausgeweitet wurde: Jetzt unterstützen Dotterweich und seine Kollegen auch beim Transport von Dialyse-Patienten, die entweder bereits mit Corona infiziert sind oder Kontakt zu Infizierten hatten. Mittlerweile haben auch benachbarte Behörden Interesse an den Diensten der Bamberger Busfahrer.