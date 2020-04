Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 16.04.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Ladendiebstähle

BAMBERG. Am Mittwochmittag wollte ein 25-jähriger Mann aus einem Geschäft in der Luitpoldstraße Waren für knapp 57 Euro stehlen. Der Langfinger verließ den Laden als die Kasse nicht besetzt war, wurde aber vom Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

BAMBERG. In einem Lebensmittelgeschäft in der Bamberger Innenstadt wurde am Mittwochnachmittag ein 38-jähriger Mann beim Diebstahl von Alkohol und Lebensmitteln für insgesamt 25 Euro ertappt.

Diebstahl aus unversperrtem Auto

BAMBERG. Aus einem unversperrtem silberfarbenen BMW, der am Mittwoch, zwischen 13.40 Uhr und 13.45 Uhr vor einem Wohnanwesen in der Memmelsdorfer Straße abgestellt war, wurde ein bunter Turnbeutel mit einer schwarzen Geldbörse, zwei Brotzeit-Boxen, einer Trinkflasche sowie einem Schlüsselbund im Gesamtwert von etwa 100 Euro gestohlen.

Die Polizei nimmt unter Tel.: 0951/9129-210 Täterhinweise entgegen.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Der seit 8. April vermisste Danny Kilian konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird widerrufen.

Sachbeschädigungen

SCHEßLITZ. Einen Schaden in Höhe von 2.000,- Euro verursachten ein oder mehrere Unbekannte an den Containern der Schulanlage in der Peulendorfer Straße. An zwei Containern wurden vom 2. April bis zum 7. April Schmierereien in 1×1 Metern Größe angebracht.

Hinweise erbittet die Landkreispolizei unter 0951/912-310.

HEILIGENSTADT I.OFR. Ein bislang Unbekannter beschädigte in der Zeit von Januar bis gestern ein Stahlseil mit einem angebrachten Vorhängeschloss in einem Waldstück bei Teuchatz. Das Stahlseil war etwa auf Höhe des Sportplatzes im angrenzenden Wald angebracht. Der Sachschaden beträgt 100,- Euro.

Hinweise auf den Täter erbittet die Landkreispolizei unter 0951/9129-310.

Sonstiges

HIRSCHAID. Mit einem Atemalkoholwert von 0,76 Promille geriet ein 39-jähriger Autofahrer am späten Mittwochabend in eine Verkehrskontrolle in der Luitpoldstraße. Die Weiterfahrt wurde dem alkoholisierten Fahrer untersagt und ihn erwartet ein Bußgeld, sowie ein Monat Fahrverbot.

OED Bayreuth

Electroscooter ohne Versicherung

BAYREUTH. Mit einem zugelassenen aber nicht versicherten Elektroscooter war am Mittwochnachmittag ein 30-Jähriger im Stadtgebiet unterwegs. Für den Mann war die Fahrt beendet. Es folgt eine Strafanzeige.

Gegen 13.30 Uhr fiel der Bayreuther mit seinem Elektroscooter in der Bahnhofstraße auf. Bei der Überprüfung stellten Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth fest, dass das Gefährt nicht mehr versichert war. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungen nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfallfluchten

Gräfenberg. Im Zeitraum von 13.45 Uhr – 15.10 Uhr parkte am Mittwoch ein 71-Jähriger seinen schwarzen Nissan/X-Trail direkt neben der Fahrbahn auf dem Wanderparkplatz gegenüber dem Schotterwerk und führte seinen Hund aus. Als er zu seinem Pkw zurückkam, waren der linke Außenspiegel und der vordere Kotflügel beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte den Pkw in der Zwischenzeit angefahren und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Dabei hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Hinweise zur Klärung der Unfallflucht erbittet die Polizei Ebermannstadt, Tel. 09194/73880

Sachbeschädigungen

Ebermannstadt. In der Schulstraße hat ein unbekannter Täter eine Garage und einen Parkplatz auf ca. 6 m Länge mit einem pinkfarbenen Schriftzug besprüht. Mit der gleichen Farbe wurde auch ein Kleidercontainer „verziert“. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Tat wurde vermutlich von Dienstag auf Mittwoch begangen. Hinweise zu dem ‚Sprayer‘ nimmt die Polizei Ebermannstadt, Tel. 090194/73880, entgegen.

Sonstiges

Ebermannstadt. Am späten Mittwochnachmittag brach im Kellerabteil eines Einfamilienhauses im Leinengraben ein Feuer aus. Der Brand wurde durch einen Elektroherd verursacht, bei dem versehentlich eine Herdplatte eingeschaltet war. Eine 85-Jährige Bewohnerin hat die Rauchentwicklung entdeckt und sich sofort in Sicherheit begeben. Sie wurde wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Hauseigentümer und seine beiden Kinder wurden über eine Leiter vom Balkon des Obergeschosses gerettet. Zahlreiche Feuerwehreinsatzkräfte aus Ebermannstadt sowie aus der Umgebung waren im Einsatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Polizeiinspektion Forchheim

Sonstiges

Effeltrich. In der Zeit von Karfreitag bis Mittwoch, 15.04.2020 sägte ein bislang unbekannter Täter in zwei Gärten u. a. auf einem Feld in der Verlängerung der Bergstraße insgesamt 22 Obstbäume um. Dadurch entstand dem Besitzer ein Schaden von ca. 1.500,– Euro. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.

Forchheim. Am Mittwochabend wurde ein 33-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Stadtgebiet unterzogen. Bei Überprüfung seines Führerscheins konnte festgestellt werden, dass es sich offensichtlich um eine Totalfälschung handelte und er somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Polizeiinspektion Kulmbach

Baggerschaufel entwendet

MAINLEUS/Lkr. Kulmbach. In der Zeit vom 09.04.2020, 17:00 Uhr bis zum 14.04.2020, 09:00 Uhr trieben Unbekannte im Mainleuser Ortsteil Schwarzach ihr Unwesen und entwendeten die abgestellte Schaufel eines Baggers. Obwohl mehrere Schaufeln nebeneinander an einer dortigen Baustelle abgestellt waren, wurde glücklicherweise nur eine davon entwendet, wobei sich der Schaden jedoch auf stolze 800€ bis 1000€ beläuft. Die Polizei Kulmbach bittet daher unter 09221/6090 um Hinweise, falls Anwohner verdächtige Beobachtungen machen konnten oder sonst sachdienliche Angaben zum möglichen Täter geben können.