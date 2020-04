Landkreis Forchheim: Frankenweg-Trail 2020 abgesagt – verschoben auf 2021

Absage Frankenweg-Trail 2020 und Verschiebung auf 2021

Leider muss der für den 07. Juni 2020 geplante Frankenweg-Trail aufgrund behördlicher Anordnungen in Folge der Corona-Pandemie verschoben werden. Der nächste Frankenweg-Trail wird nun am 13. Juni 2021 stattfinden.Bereits in den letzten Wochen wurden in Abstimmung mit den Behörden die Pläne ständig modifiziert und Maßnahmen zu einer sicheren Umsetzung der Veranstaltung vorbereitet. Schließlich steht die Gesundheit aller Teilnehmer, Helfer, Zuschauer und Unterstützer an erster Stelle und genießt höchste Priorität. Allerdings machen die behördlichen Anordnungen aufgrund der Entwicklung der Covid-19 Pandemie nun trotzdem eine Durchführung des Frankenweg-Trails zum vorgesehenen Termin unmöglich.Es werden in den nächsten Tagen alle gemeldeten Teilnehmer kontaktiert und über die Verschiebung der Veranstaltung auf das nächste Jahr informiert. Die Teilnehmer haben dabei folgendeOptionen:Option 1: Angemeldet bleiben für 2021 -alle bereits gemeldeten Teilnehmer bleiben weiterhin für den auf 2021 verschobenen Frankenweg-Trail am 13.06.2021 angemeldet. Option 2: Rückzahlung der Teilnahmegebühr. Diese wird auf Antrag zurückerstattet. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Das Erlebnislauf-TeamMichael Cipura91362 PretzfeldMail: info@das-erlebnislauf-team.de Tel.: 0170-2051365