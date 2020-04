Bayreuth: Kapitän Anton Makarenko verlängert bei den Altstädtern

Die SpVgg Bayreuth hat mit der nächsten wichtigen Personalie den Vertrag verlängert: Kapitän Anton Makarenko bleibt bei den Altstädtern und wird in seine bereits sechste Saison in Bayreuth gehen, womit die Gelb-Schwarzen für die kommende Spielzeit bereits zwölf Spieler unter Vertrag haben.

Makarenko, der vor seiner Zeit bei der Altstadt zahlreiche Einsätze in der 2. Bundesliga und 3. Liga absolviert hatte, wechselte 2015 nach Bayreuth und ist in der Wagnerstadt mit seiner Familie heimisch geworden: „Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich konnte hier den Fußball mit meinem Studium verbinden und mir damit ein zweites Standbein aufbauen, wofür ich dem Verein sehr dankbar bin“, so der heute 31-Jährige, der laufenden Spielzeit seine zumindest statistisch gesehen beste Saison in Bayreuth spielt: In 15 Einsätzen traf er starke 10 Mal.

Rost: „Ein unheimlich wichtiger Spieler für das Mannschaftsgefüge“

Insgesamt stand er in der Regionalliga Bayern 96 Mal für die Gelb-Schwarzen auf dem Platz, dabei erzielte er 29 Tore. „Der Verein hat in der jüngeren Vergangenheit eine unglaublich gute Entwicklung genommen. Wenn die Coronakrise überstanden ist, setzen wir diesen Lauf hoffentlich fort. Dazu will ich meinen Teil beitragen“, so der Deutschukrainer, der unter Timo Rost die Kapitänsbinde trägt. Der Trainer sieht in Makarenko „einen unheimlich wichtigen Spieler für das Mannschaftsgefüge, sowohl fußballerisch als auch als Führungsperson. Anton geht mit Leidenschaft und Einsatz voran und hilft mit seiner Erfahrung enorm. Es freut mich sehr, dass er unseren Weg mit weitergeht.“

Bereits zwölf Spieler unter Vertrag

Mit Makarenko konnten die Altstädter bereits den zwölften Spieler über das Saisonende hinaus – wann auch immer das sein wird – an sich binden. Zuvor hatten Torwart Sebastian Kolbe, die Defensivspieler Philip Messchingschlager, Steffen Eder, Edwin Schwarz und Tobias Weber, aus dem Mittelfeld Patrick Weimar, Marcel Schiller, Christopher Kracun und Alexander Piller sowie Ivan Knezevic und Cemal Kaymaz aus dem Angriff ihre Verträge verlängert.