Prozess gegen den 39jährigen Maßkrugschläger des letztjährigen Forchheimer Annafestes beginnt in Bamberg

Terminmitteilung betreffend 16.Kalenderwoche 2020

In der 16.Kalenderwoche2020 findet am Landgericht Bamberg folgende (erstinstanzliche) Hauptverhandlung in Strafsachen statt:

Das Strafverfahrengegen den 39-jährigenZ. wegen versuchten Totschlags und anderen Delikten am15.04.2020, 09:00 Uhr, vor der 2.Strafkammerdes Landgerichts Bamberg als Schwurgericht(Az.23Ks 1107Js 12305/19). Dem Angeklagten liegt zur Last,am 26.07.2019 in alkoholisiertem Zustand,auf dem Annafest in Forchheim,demGeschädigten mit einem steinernen Maßkrug mit voller Wucht mindestens einmal auf den Kopf geschlagen zu haben, so dass dieser zu Bruch gegangen sein soll. Dem Angeklagten wird vorgeworfen,die Schädeldecke des Geschädigten mit der Seite des Maßkruges getroffen und dabei tödliche Verletzungen billigend in Kauf genommen zu haben. Der Geschädigte soll hierdurch unter anderem ein Schädelhirntrauma und Platzwunden im Schädelbereich erlitten haben.

Fortsetzungstermin: 17.04.2020,09:00Uhr Bezüglich sonstiger Fortsetzungstermine von bereits früher begonnenen erstinstanzlichen Strafverfahren vor dem Landgericht Bamberg wird auf die früheren Mitteilungen verwiesen