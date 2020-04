Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 14.04.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Türschloss beschädigt

BAMBERG. Zwischen 09. und 13. April diesen Jahres wurde in einem Mehrfamilienhaus im Bamberger Nord-Osten das Türblech einer Wohnungseingangstüre beschädigt. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 10 Euro beziffert.

Täterhinweise werden unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen genommen.

32-Jährige musste ins Krankenhaus

BAMBERG. Am Sonntagabend, gegen 21.00 Uhr, wurde die Polizei darüber verständigt, dass in einem Garten eines Mehrfamilienhauses in Bamberg eine Frau mit blutigem Gesicht liegen würde. Bei Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst stellte sich heraus, dass dort eine 32-jährige Frau lag, die angab zwei Joint und Alkohol konsumiert zu haben. Aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes wurde die Frau ins Krankenhaus eingeliefert. Zudem muss sich die 32-Jährige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Sonstiges

HALLSTADT. Am Montagabend geriet ein 19-jähriger Fahrzeugführer in der Emil-Kemmer-Straße in eine Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle fiel in der Mittelkonsole des Fahrzeugs ein sogenanntes Einhandmesser auf. Das Messer wurde sichergestellt. Weiterhin war an dem Kennzeichen des Fahrzeugs ein zusätzlicher Aufkleber angebracht. Der Fahrer wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz und wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit angezeigt.

EBRACH. Zu alkoholisiert um einen Alkoholtest durchzuführen war eine 66-jährige Autofahrerin, die im Bereich Ebrach angetroffen wurde. Die Dame musste deshalb zu einer Blutentnahme in das Krankenhaus gebracht werden. Es folgt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

OBERHAID. Das nicht eingeschaltete Licht an seinem Fahrrad überführte einen 17-jährgen Fahrradfahrer eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz. Als die Polizeibeamten den jungen Mann am späten Montagabend wegen seiner Fahrradbeleuchtung ansprachen, zeigte er sich überaus nervös. Bei der anschließenden Kontrolle kam eine geringe Menge Marihuana bei dem Fahrradfahrer zum Vorschein. Der lichtscheue Fahrradfahrer muss nun mit einer Anzeige wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittel rechnen.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Unter Drogeneinfluss aber ohne Führerschein unterwegs

Bamberg, Nord-Ost Bei der Kontrolle eines 27jährigen Rollerfahrers stellte eine Streife der Verkehrspolizei am Karfreitagnachmittag Hinweise auf Drogenkonsum fest. Zudem hatte der Zweiradfahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf die unvermeidliche Blutentnahme folgen nun Bußgeld, Punkte und Fahrverbot, sowie eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Mit „frisierten“ E-Bike alkoholisiert unterwegs

Bamberg – Ost Am Ostersonntag, kurz nach Mitternacht, fiel einer Streife der Verkehrspolizei ein 34jähriger mit seinem E-Bike auf, das offenbar ohne Tretbewegungen mühelos beschleunigte. Die Kontrolle förderte Manipulationen zu Tage, die das Zweirad zu einem motorisierten Kraftfahrzeug „qualifizierten“, für das eine Fahrerlaubnis erforderlich ist und Versicherungs- und Steuerpflicht besteht. Der Zweiradfahrer hatte außerdem erheblich zu viel „getankt“. Ein Atemalkoholtest ergab über 1,50 Promille, weswegen eine Blutentnahme fällig wurde. Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie fehlendem Versicherungsschutz und Zulassung folgen.

Mofaroller „frisiert“ und alkoholisiert mit E-Roller unterwegs

Zapfendorf Weil er mit seinem Zweirad ziemlich flott unterwegs war, fiel am Karsamstag, abends, ein 16jähriger mit seinem Mofaroller einer Streife der Verkehrspolizei auf. Die Überprüfung ergab, dass der Roller aufgrund technischer Manipulationen erheblich schneller als die erlaubten 25 km/h fuhr. Den nun erforderlichen Führerschein hatte der Zweiradpilot jedoch nicht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis folgt.

Bei einem weiteren 16jährigen Fahrer eines E-Rollers wurde bei der gleichen Kontrolle Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab über 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Bußgeld, Punkte und Fahrverbot werden folgen.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Flucht vor der Polizei vergebens – Strafanzeigen folgen

SPEICHERSDORF, LKR. BAYREUTH. Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie ohne gültige Versicherung war am Karfreitag ein Jugendlicher mit einem Kleinkraftrad unterwegs. Zunächst flüchtete der Junge vor einer Polizeikontrolle, konnte aber nach nur kurzer Zeit dank mehrerer Zeugen ermittelt und aufgegriffen werden. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Gegen 17 Uhr wollte eine Streifenbesatzung der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth das Zweirad in der Kemnather Straße kontrollieren, da die Beamten kein Kennzeichen erkennen konnten. Daraufhin flüchtete der Fahrer. Ein Zeugenhinweis aus der Bevölkerung führte zunächst zum Auffinden des Rollers. Hier stellten die Polizisten fest, dass das Kennzeichen hochgebogen war und aus dem vergangenen Versicherungsjahr stammt. Ein weiterer Hinweis führte letztendlich zur Ermittlung und zum Aufgreifen des Jugendlichen. Der aus dem Landkreis Bayreuth stammende 14-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherung verantworten. Gegen Halter des Fahrzeugs sind ebenso Ermittlungen eingeleitet.

Pkw im Graben – Fahrer betrunken

Eckersdorf. Am Samstagabend gegen 23.40 Uhr stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bayreuth-Land auf der B 22 am Matzenberg einen Pkw neben der Fahrbahn fest. Der 34-jährige Bayreuther hatte zuvor die Schutzplanke touchiert und landete schließlich im Graben. Verletzt wurde er dabei nicht, der Gesamtschaden beträgt etwa 1700 Euro. Die Unfallursache fanden die Beamten sehr schnell. Ein Alkotest beim Fahrer ergab einen Wert von nahezu 1,6 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines waren die Folge. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Vorfahrt missachtet – selbst verletzt

Gefrees. Am Karfreitag gegen 15.45 Uhr verletzte sich der 69-jährige Fahrer einer dreirädrigen Piaggio leicht. Er war auf dem Hammerweg unterwegs und missachtete die Vorfahrt einer 23-jährigen Pkw-Fahrerin. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

– Negativmeldung –

Polizeiinspektion Forchheim

Heroldsbach: Bereits vor einigen Wochen wurde seitens der Polizeiinspektion Forchheim in einer Pressemitteilung gewarnt, dass im Bereich Birkenweg, Rattengift ausgelegt wird, welches aufgrund seiner speziellen und hochgiftigen Eigenschaften, nicht mehr im Handel erhältlich ist. Diese spezielle Art des Dioxins hat u.a. einen Wirkstoff, der nicht nur zur Primärvergiftung bei den Schädlingen oder anderen Tieren führt. Er stellt auch eine Gefahr für Raubvögel oder ähnliche Tiere dar, welche die toten bzw. vergifteten Schädlinge fressen. Es besteht weiterhin die Gefahr, wie jetzt aktuell geschehen, dass Katzen oder Hunde diesen Wirkstoff in den Giftbeuteln aufnehmen, diese verschleppen und anderweitig, Nähe eines Spielplatzes oder in Privatgärten, in denen Kinder spielen, ablegen. Die bislang sichergestellten Giftköder werden sukzessive durch eine Fachdienststelle kriminaltechnisch untersucht. Die Polizeiinspektion Forchheim richtet hier erneut einen Appell, insbesondere auch an Eltern, jegliche dahingehende Wahrnehmungen, den Sicherheitsbehörden, vornehmlich der Polizeiinspektion Forchheim oder der Gemeinde Heroldsbach mitzuteilen.

Polizeiinspektion Kulmbach

Fahranfänger mit Drogen unterwegs

KULMBACH. Einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer zogen Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth am Sonntagnachmittag bei Kontrollen zur Überwachung der Ausgangsbeschränkungen aus dem Verkehr. Zudem stellten sie bei ihm noch geringe Menge Betäubungsmittel sicher.

Gegen 12.30 Uhr überprüften die Beamten den 19-Jährigen aus dem Landkreis Kronach. Hierbei zeigte der junge Mann drogentypische Merkmale und gab auch den Konsum von Betäubungsmitteln zu. Daraufhin ordneten die Polizeibeamten eine Blutentnahme an. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen fanden sich noch geringe Mengen Betäubungsmittel. Der Mann musste sein Fahrzeug stehen lassen. Gegen den Fahranfänger laufen jetzt Ermittlungen wegen einer Drogenfahrt und dem Besitz von Betäubungsmitteln.

Geparkten PKW Angefahren

KULMBACH. Am Wochenende wurde auf dem Großparkplatz des Supermarktes Real in der Albert-Ruckdeschel-Straße ein geparkter Lieferwagen angefahren. Der Verursacher machte sich anschließend aus dem Staub ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder diesen zu melden.

Der schwarze Skoda Citigo war in der Zeit von Samstag gegen 21:30 Uhr bis Sonntag gegen 17:00 Uhr auf dem Parkplatzgelände auf Höhe des Geschäfts „MyShoes“ geparkt und wies an der vorderen Stoßstange Kratzer und Eindellungen auf. Den Fremdlackspuren nach zu urteilen, dürfte das Verursacherfahrzeug die Farbe grün gehabt haben. Am Skoda entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Die Polizei Kulmbach ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Tel.-Nr. 09221/6090 um sachdienliche Hinweise.

Oberfranken

Firmenbrand fordert Einsatzkräfte

TETTAU, LKR. KRONACH. Ein Brand in einer Firma im Ortsteil Alexanderhütte sorgt seit dem frühen Dienstagnachmittag für einen großen Feuerwehreinsatz und hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur noch unklaren Ursache des Feuers aufgenommen.

Gegen 12.45 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter der Firma den Brand in der Lagerhallte und wählte den Notruf. Sogleich eilten rund 250 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zur Einsatzstelle. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sind die Anwohner angehalten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Mitarbeiter der Firma wurden rechtzeitig evakuiert und es erlitt niemand Verletzungen. Den zahlreichen Feuerwehrkräften aus dem Landkreis Kronach und dem benachbarten thüringischen Landkreis gelang es, dass Feuer unter Kontrolle zu bringen. Derzeit (Stand 15.40 Uhr) dauern die Löscharbeiten noch an. Hierfür sind die Zufahrtsstraßen zur Einsatzörtlichkeit weiträumig gesperrt.

Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Eurobereich liegen.

Beamte des Fachkommissariats der Kripo Coburg nahmen vor Ort die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache auf.