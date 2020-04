Giftköder in Heroldsbach – Polizei warnt

Heroldsbach: Bereits vor einigen Wochen wurde seitens der Polizeiinspektion Forchheim in einer Pressemitteilung gewarnt, dass im Bereich Birkenweg, Rattengift ausgelegt wird, welches aufgrund seiner speziellen und hochgiftigen Eigenschaften, nicht mehr im Handel erhältlich ist. Diese spezielle Art des Dioxins hat u.a. einen Wirkstoff, der nicht nur zur Primärvergiftung bei den Schädlingen oder anderen Tieren führt. Er stellt auch eine Gefahr für Raubvögel oder ähnliche Tiere dar, welche die toten bzw. vergifteten Schädlinge fressen. Es besteht weiterhin die Gefahr, wie jetzt aktuell geschehen, dass Katzen oder Hunde diesen Wirkstoff in den Giftbeuteln aufnehmen, diese verschleppen und anderweitig, Nähe eines Spielplatzes oder in Privatgärten, in denen Kinder spielen, ablegen. Die bislang sichergestellten Giftköter werden sukzessive durch eine Fachdienststelle kriminaltechnisch untersucht. Die Polizeiinspektion Forchheim richtet hier erneut einen Appell, insbesondere auch an Eltern, jegliche dahingehende Wahrnehmungen, den Sicherheitsbehörden, vornehmlich der Polizeiinspektion Forchheim oder der Gemeinde Heroldsbach mitzuteilen.

