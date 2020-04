Ebermannstadt: Reinhard Löwisch geht in den wohlverdienten Ruhestand

tourismusbuch-ostern-2020

Er ist bekannt wie der sprichwörtliche „bunte Hund“. Die Rede ist von Reinhard Löwisch, stellvertretender Leiter der Tourismuszentrale Fränkiche Schweiz. Über 28 Jahre lang war Löwisch Mitarbeiter der Tourismuszentrale und hat in dieser Zeit den Tourismus im Landkreis Forchheim entscheidend mitgeprägt. Ende Juli geht er nun in den wohlverdienten Ruhestand. Mit ihm geht eine Menge Tourismuswissen in den Ruhestand und deshalb setzte er auch seine Idee um zum Abschied „das alles zusammenzutragen“, was ihm aus touristischer Sicht wichtig war. So entstand ein richtiges Buch mit 330 Seiten entstanden, welches eigentlich ursprünglich in gebundener Form auf dem Markt kommen sollte. Aber, das Buchprojekt fiel auch dem Corona-Virus zum Opfer. Deswegen entschied er sich kurzfristig das Werk in einer PDF-Datei erscheinen zu lassen, welches jetzt dann auch durch die Möglichkeit des „Zoomens“ bequem gelesen werden kann, sagt Löwisch mit einem Augenzwinkern. Wer Löwisch kennt, der weiß auch, dass mit ihm ein allseits beliebter Mitarbeiter in den Ruhestand geht, der sich und seine Arbeit nie in den Mittelpunkt gestellt hat, sondern immer im Hintergrund gewirkt hat. Seine große Bescheidenheit zeichnet ihn aus. Er verlässt seinen Schreibtisch in der nur mit einem lachenden und einem weinenden Augen. Das lachende Auge bezieht sich darauf, dass Löwisch nun einen neuen Lebensabschnitt antreten kann und darf. Er geht in Rente. Das weinende Auge bezieht sich darauf, dass er sich für den Tourismus im Landkreis Forchheim aufgeopfert. Sein ganz persönliches Fazit: Langer Rede kurzer Sinn: Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit, für die schöne Zeit im Dienste der Region und ich wünsche Ihnen eine robuste Gesundheit, um die Pandemie heil zu überstehen. Und sollte Ihnen das Buch gefallen, können Sie es gerne weiterschicken, an Freunde und Bekannte Ihrer Wahl. Ein paar Rechtschreibfehler sind noch drin, die bitte übersehen, ansonsten habe ich mir über Jahre viel Mühe gemacht, die Fakten zu den einzelnen Themen zusammenzutragen. Mit Reinhard Löwisch verlässt ein Mitarbeiter die Tourismuszentrale, der mit Sicherheit eine Lücke hinterlassen wird.

Danke Reinhard für die stets angenehme Zusammenarbeit und für die vielen angenehmen Aufeinandertreffen.

Das Team des Wiesentboten Alexander Dittrich und Alexander Hitschfel