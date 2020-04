Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 12.04.2020

Pressebericht Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 12.04.2020

Bamberg. Am Abend des 11.04.2020 wurde ein Mann dabei beobachtet wie er einen gut gefüllten Rucksack über einen Zaun in ein Anwesen werfen wollte. Bei einer anschließenden Polizeikontrolle konnten hier fünf originalverpackte Elektrorasierer aufgefunden werden, bei denen es sich zweifelsfrei um Diebesgut handelt. Der Täter dürfte für einen weiteren Ladendiebstahl aus einer Drogerie in Frage kommen. Hier wurden kosmetische Erzeugnisse im Wert von 850 EUR entwendet.

Bamberg. Im Zeitraum vom 08.04.-11.04.2020 wurde ein geparkter Pkw in der Hirtenstraße beschädigt. Am Fahrzeug konnte eine Delle, als auch mehrere Kratzer festgestellt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Bamberg. Auf dem Berliner Ring kam es gestern zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Beide Fahrzeuge wollten an der Kreuzung Memmelsdorfer Straße links abbiegen. Der Unfallverursacher fuhr zu weit in den Kreuzungsbereich ein und rammte hierbei den entgegenkommenden Pkw. Bei der Unfallaufnahme konnte die Unfallursache schnell festgestellt werden, der Fahrer hatte zu viel Alkohol getrunken. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs.

Pressebericht Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 12.04.2020

Gewächshaus beschädigt

BISCHBERG. OT Trosdorf. In der Zeit von Mittwoch bis Karsamstag beschädigte ein Unbekannter in der Straße Am Reuthersbach die Folie eines Gewächshauses und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Täterhinweise erbittet die Polizei unter der Ruf-Nr. 0951/91 29 310.

ALTENDORF. Mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen wurde ein 70-jähriger Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall in das Klinikum Bamberg eingeliefert. Zuvor war er am Karsamstag, kurz vor 18.00 Uhr, mit seinem Pedelec im Altendorfer Industriegebiet, in der Brücknerstraße, gegen das Heck eines Anhängers eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrad geparkten Lkw-Gespannes geprallt. Zur weiteren Klärung des Unfallherganges wurde von der Staatsanwaltschaft Bamberg ein Unfallgutachter hinzugezogen. An dem Fahrrad entstand zudem Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

BUTTENHEIM. Ebenfalls mit lebensgefährlichen multiplen Verletzungen musste ein 36-jähriger Motorradfahrer am Karsamstagabend in das Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Als er gegen 21.00 Uhr in Buttenheim, die Hauptstraße in Richtung Dreuschdorf befuhr, bog von der untergeordneten Knorrstraße ein 18-Jähriger mit einem großen Traktor nach links in die Hauptstraße ein und übersah dabei den herannahenden Motorradfahrer. Dieser prallte trotz einer Vollbremsung mit großer Wucht gegen die Front des Traktors. Auch in diesem Fall wurde seitens der Staatsanwaltschaft Bamberg ein Unfallgutachter zur genaueren Klärung des Unfallherganges, insbesondere der Höhe der gefahrenen Geschwindigkeiten zum Unfallzeitpunkt, hinzugezogen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro. Das Motorrad musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Bei der Unfallaufnahme unterstützte die aufgerufene freiwillige Feuerwehr Buttenheim.

LANDKREIS BAMBERG. Bei frühlingshaften Wetter zog es zahlreiche Landkreisbürger am Karsamstag ins Freie. Zur Überwachung der Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen führte die Polizei eine Vielzahl von Kontrollen durch. Dabei zeigte sich, dass die gesetzlichen Auflagen zur Ausgangsbeschränkung weitestgehend eingehalten wurden. Dennoch wurden auch verschiedene Verstöße festgestellt, die zum Teil mit Belehrungen aber auch mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen geahndet werden mussten. Hierbei summierten sich die Anzeigen auf insgesamt 11 Verstöße. Meist handelte es sich um jüngere Leute, die sich zum Feiern in der freien Natur niedergelassen hatten. Diese Feiern wurden von der Polizei jedoch unterbunden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 12.04.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 12.04.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 12.04.2020

Eggolsheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer riss sich gestern Abend, gegen 19:45 Uhr, auf der Verkehrsinsel des Kreisverkehrs am Sportfeld die Ölwanne auf, als er, von Kauernhofen kommend, offenbar falsch in diesen eingefahren ist. Die Folge war eine kilometerlange Ölspur, die sich von Eggolsheim über Neuses bis nach Hirschaid erstreckte. Die FFW Eggolsheim und der Kreisbauhof waren vor Ort, um ausgelaufenes Öl abzubinden. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Laut eines Mitteilers soll es sich um ein silbernes Mercedes Cabrio gehandelt haben. Die Polizei Forchheim sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Rödlas. Über eine Stunde waren Rettungsdienst und Polizei bei einem Verkehrsunfall gebunden, der sich gestern Nachmittag auf der Kreisstraße zwischen zwei Rennradfahrern zugetragen hatte. Weil ein 25jähriger Student aus Erlangen, nach einer Bergabfahrt, unangekündigt nach links zog, konnte ein nachfolgender Rennradfahrer aus Nürnberg nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr diesem ins Vorderrad. Bei dem anschließenden Sturz über den Lenker zog sich der 35jährige Nürnberger glücklicher Weise nur leichte Verletzungen zu, die ambulant vom Rettungsdienst versorgt wurden. Der entstandene Schaden an Rad, Bekleidung und Ausrüstung des Nürnbergers wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 12.04.2020

Igensdorf. Am Samstagabend übersah eine 24-jährige Autofahrerin aus Fürth mit ihrem Pkw, Vw, eine Verkehrsinsel in der Bayreuther Straße und kollidierte im weiteren Verlauf mit 2 Verkehrszeichen. Hierbei blieb die Frau unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 3300 Euro beziffert.

Gößweinstein. Am späten Samstagnachmittag wurde eine 57-jährige Autofahrerin aus dem Ebermannstädter Umland wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige gebracht. Zuvor war diese laut Mitteilung eines anderen Verkehrsteilnehmers in auffälliger Weise mit ihrem Pkw zwischen Bieberbach und Morschreuth in Schlangenlinien gefahren und ins Bankett geraten. Durch eine Streife konnte die Frau schließlich zuhause volltrunken in ihrem Pkw angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet.

Landkreis Forchheim. Am Samstag wurden im hiesigen Dienstbereich zahlreiche Personen wegen Verstößen gegen die Ausgangssperre zur Anzeige gebracht. Dies waren zunächst 2 Camper aus dem Raum Erlangen, welche sich im Landschaftsschutzgebiet bei Oberzaunsbach zum Übernachten niedergelassen haben. Weiterhin trafen sich am Samstagabend 4 junge Männer zum gemütlichen Beisammensein in einer Scheune in Leutenbach. Zwei dieser Personen wurden bereits im Verlauf der Woche schon einmal am Holländerwehr bei Pretzfeld belehrt, als sie sich dort zum Bier trinken getroffen haben. In gleicher Weise trafen sich 4 weitere Personen aus verschiedenen Haushalten in einem Hof in Gräfenberg. Bereits am Nachmittag haben sich 3 Männer auf einem Parkplatz an der Wiesent bei der B470 Höhe Burggailenreuth getroffen. Gegen alle Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet, welches ein Bußgeld von 150 Euro nach sich ziehen wird.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Stadt vom 12.04.2020

KULMBACH. Ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad stellten Beamte der Operativen Ergänzungsdienste am Samstagnachmittag bei einer Kontrolle am Bahnhofsplatz sicher. Gegen einen 29-Jährigen laufen jetzt strafrechtliche Ermittlungen. Gegen 16.15 Uhr geriet zunächst ein 22-Jähriger in eine Kontrolle. Der junge Mann war mit dem Fahrrad seines Bekannten unterwegs. Bei der Überprüfung des Zweirades stellte sich heraus, dass dieses im Frühjahr 2018 in Bamberger gestohlen worden ist. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher und konfrontierten den 29-Jährigen mit den Feststellungen. Gegen ihn laufen jetzt Ermittlungen wegen Diebstahls eines Fahrrades.

Pressenbericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Land vom 12.04.2020

Fehlanzeige.