Stadt und Landkreis Bayreuth: Corona-Infektionen steigen weiter an

Die Zahl derjenigen Personen, diein Stadt undLandkreis Bayreuth positiv auf das neue Corona-Virus getestet wurden, steigt immer noch an. Insgesamt wurden von Mittwoch auf Donnerstag 28 und bis Freitagnochmals 15neue Fälle bekannt.Damit haben sich bisher, abgesehen von den externen Fällen, die hier getestet wurden, im Landkreis 282und in der Stadt Bayreuth 142Personen infiziert.Insgesamt sind bislangvierMenschen aus dem Landkreis und ebensovieleaus der Stadt Bayreuth seit Ausbruch der Pandemie an den Folgen der Infektionskrankheit COVID-19 verstorben. Bisher konnten bereits 158vormals infizierte Personen, davon 110aus dem Landkreis und 48aus der Stadt die 14-tägige häusliche Quarantäne wieder gesund verlassen.Die hervorragende Arbeit, die in unseren Kliniken gleistet wird, insbesondere in den Intensivstationen, spiegelt sich nicht zuletzt in den Erfolgszahlen der Therapieleistungen wider. So konnten bereits etliche ehemals intensivpflichtige Patienten wieder auf normale Stationen zurückverlegt werden und ehemals Infizierte geheilt das Krankenhaus verlassen.Ein positives Bild zeigt sich auch hinsichtlich der Bettenversorgung. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist es in unserer Region nicht nötig, Behelfskrankenhäuser aufzubauen, da insgesamt in den Krankenhäusern und den Rehakliniken genügend Betten zur Versorgung der Bevölkerung zur Verfügung stehen.