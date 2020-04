BRK Bayreuth mit starkem Aufgebot beim Brand in Spänfleck

Am Freitag, den 10.04.2020, um 14:00 Uhr wurden die Einsatzkräftekräfte des Roten Kreuzes in Bayreuth zum Einsatz gerufen, um die Löscharbeiten eines Brandes in Spänfleck abzusichern und Betroffenenzu betreuenund die dort eingesetzten Kräfte der Feuerwehr zu versorgen.

Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte(inklusive Einsatzleiter Rettungsdienst) des Roten Kreuzes, mit 3 Rettungstransportwagen, 1 Mannschaftstransportwagen, 1 Gerätewagen und einem Einsatzleitwagen am Einsatz beteiligt. Die eingesetzten Kräfte betreuten 7 Betroffene und versorgten die eingesetzten Kräfte der Feuerwehren mit 380 Getränken. Lediglich zwei der am Einsatz beteiligten Helfer des Roten Kreuzes waren hauptamtlich überden öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst im Einsatz. Das Gros eingesetzten Kräfte bestand aus ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, dietrotz Feiertag ihren unentgeltlichen Dienst für die Allgemeinheit leisteten. Am Einsatz waren folgende Gliedrungen und Einsatzgruppenbeteiligt:+ Einsatzleiter Rettungsdienst(ELRD)+ Rettungsdienst Wache Pegnitz + Arbeitskreis Unterstützungsgruppe/Schnelleinsatzgruppe(SEG) Rettungsdienst Bayreuth+ Unterstützungsgruppe Sanitätseinsatzleitung(UG SanEL)+ Schnelleinsatzgruppe (SEG) Betreuung Bayreuth. Text: Tobias Schif (Pressesprecher BRK)