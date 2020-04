Bamberger Erzbischof Schick: „Ostern ist ein Mutmachfest“

„Ostern ist ein Mutmachfest“

Predigt von Erzbischof Schick: „Coronakrise verstärkt Solidarität und Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft“

Bamberg. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat das Osterfest auch in der Krisenzeit als Fest des Aufbruchs und des Neubeginns bezeichnet. „Ostern ist ein Mutmachfest“, sagte Schick in seiner Osterpredigt in der Nagelkapelle des Bamberger Doms. Wie alle Gottesdienste in den Kar- und Ostertagen wurde die Eucharistiefeier über Livestream ausgestrahlt.

In der derzeitigen Krise müsse auf vieles verzichtet werden, was die Freude am Osterfest ausmacht, wie Ausflüge, Grillpartys und Urlaub. Das sei zu bedauern, habe aber auch positive Seiten, nämlich sich darauf zu besinnen, worum es eigentlich geht. Ostern mache deutlich, dass alles irdische Leben einmal stirbt, dass auch alle Pläne, Wünsche und Hoffnungen sterben. „Doch das wahre Leben stirbt nicht, das Leben, das Jesus Christus gelebt und uns ermöglicht hat. Das Leben der Liebe zu jedem Nächsten, besonders zu den Armen und Hilfsbedürftigen, nah und fern“, so der Erzbischof.

Die Coronakrise zeige, wie viel Solidarität, Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft vorhanden seien. Ostern 2020 mache deutlich, „dass das wahre Leben nicht totzukriegen ist, sondern immer wieder aufbricht und die Geschichte zu einer Heilsgeschichte macht“. Der Erzbischof fügte hinzu: „Ostern 2020 ist intensive Einladung, uns mit dem authentischen Ostern und dem wahren Leben zu befassen, das Jesus Christus gelebt und verkündet hat. So wird auch unser Leben wirklich lebendig. Es wird wirken für die nächsten Generationen, für das wahre Leben hier und in Ewigkeit.“

Die Ostergottesdienste mit Erzbischof Schick (Karsamstag um 21 Uhr und Ostersonntag um 9.30 Uhr) werden übertragen auf www.facebook.com/bambergerdom