Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 10.04.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 10.04.2020

Bamberg. Am 09.04.2020, zwischen 18:25 Uhr und 18.30 Uhr, schlug ein Unbekannter die Seitenscheibe eines in der Luitpoldstraße geparkten Pkw Skoda ein und entwendete eine Handtasche aus dem Innenraum. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Bamberg. In der Zeit vom 05.04.2020 auf den 09.04.2020 drang ein unbekannter Dieb in ein Gartengrundstück an der Sandstraße ein und entwendete aus einem Gartenhaus verschiedene Gegenstände. Entwendet wurde neben Gartenwerkzeugen auch eine Holzmaske. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Bamberg. Am 09.04.2020, gegen 17:55 Uhr, entwendete ein 62 Jahre alter Mann Lebensmittel im Wert von ca. 7,50 Euro, aus einem Bamberger Supermarkt. Hierbei wurde er durch eine Angestellte beobachtet. Die Anzeige wurde durch die Polizeiinspektion Bamberg Stadt bearbeitet.

Bamberg. In der Zeit vom 08.04.2020 auf den 09.04.2020 zerkratzte ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand ein im Elsterweg geparkten Seat Ibiza und verursachte so einen Schaden von ca. 750,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 10.04.2020

Strullendorf/Amlingstadt. Wie erst nachträglich angezeigt wurde, entwendeten unbekannte Täter zwei Parkbänke, die in der nördlichen Bamberger Straße in Strullendorf und an der Staatsstraße zwischen der Autobahnbrücke und Amlingstadt aufgestellt waren. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 600,- Euro. Wer hat im Tatzeitraum (29. Febr. bis 22. März) verdächtigte Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf den Verbleib der Bänke geben?

Hirschaid: Am Gründonnerstagnachmittag trat einer 28-jährigen Frau ein Exhibitionist auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Löserstraße gegenüber. Während die Frau ihre Einkäufe im Auto verstaute, saß der Mann im benachbarten Fahrzeug und onanierte. Als die Frau mit der Polizei drohte, fuhr der ca. 30-jährige Mann davon. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte der Fahrer aus dem südlichen Landkreis schnell ermittelt werden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 10.04.2020

Bayreuth. Drogenfahrt, Unfallflucht und Sachbeschädigung. Der Besuch eines 21-jährigen Münchners in Bayreuth zieht Konsequenzen nach sich. Am Abend des Gründonnerstags verirrte sich ein 21-jähriger Münchner mit seinem Pkw nach Bayreuth. Auf einem Parkplatz neben der Universitätsstraße verlor der Fahrzeugführer offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte daraufhin zunächst mit einem geparkten Lkw, überfuhr anschließend einen frisch gepflanzten Baum, sowie eine hölzerne Kabeltrommel und schob schließlich zwei abgestellte Baucontainer aufeinander, bevor er mit seinem massiv beschädigten Fahrzeug zum Stehen kam.

Wohl verärgert über sein missglücktes Fahrmanöver, stieg der unverletzte 21-Jährige nun aus und beschädigte sowohl den gerammten Lkw, als auch sein eigenes Fahrzeug noch weiter, indem er Bierflaschen und Steine gegen die Fahrzeuge warf. Dem nicht genug, riss er von einem weiteren geparkten Fahrzeug die Kennzeichen aus der Halterung und legte diese auf dessen Frontscheibe. Schließlich verließ der Münchner zu Fuß die Örtlichkeit ohne den Verkehrsunfall zu melden.

Der Sachverhalt wurde zwar erst im Laufe der Nacht bekannt, der Unfallverursacher fiel jedoch im Zusammenhang mit einem weiteren Einsatz bereits zuvor auf. Da er sich dabei sehr renitent zeigte, befand er sich zur Mitteilungszeit bereits in polizeilichem Gewahrsam. Aufgrund des Verdachts von Alkohol- und Drogeneinfluss, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Es entstand ein Sachschaden von 18.000 €. Der junge Mann hat nun mit mehreren Strafanzeigen zu rechnen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 10.04.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 10.04.2020

FORCHHEIM. Am Donnerstag befuhr ein 39-jähriger mit seinem VW den Brunnenweg in südlicher Fahrtrichtung. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Opel und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 2000,- Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

LANGENSENDELBACH. Ebenfalls am Donnerstag kam es gegen 20:00 Uhr in der Fränkische-Schweiz-Straße zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger überholte mit seinem Audi innerorts einen vorausfahrenden Mercedes. Bei dem Manöver übersah er allerdings, dass der Mercedes gerade nach links abbiegen wollte und beide Fahrzeuge kollidierten. Es entstand Sachschaden in etwa 2000,- Euro Höhe, auch hier wurde keiner verletzt.

FORCHHEIM. In der Pestalozzistraße wurde zwischen dem 25.03.2020 und dem 03.04.2020 ein angekettetes, weißes Damenrad der Marke Bullls im Wert von ca. 400,- Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

FORCHHEIM. Zwischen dem 08.04.2020 und dem 09.04.2020 wurden in einem Parkhaus in der Birkenfelderstraße Scheiben an zwei geparkten PKWs eingeschlagen und aus dem Innenraum diverse Gegenstände entwendet. Wer an dieser Örtlichkeit im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Forchheim unter der Nummer 09191/7090-0.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 10.04.2020

Gräfenberg/Walkersbrunn. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde eine 24-jährige Pkw-Fahrerin in Walkersbrunn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Grund drogentypischer Auffälligkeiten wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus Ebermannstadt durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Anzeige erstattet.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Stadt vom 10.04.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Land vom 10.04.2020

Fehlanzeige.