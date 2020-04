Forchheims schrägste Kneipe: Pubquiz im „Virtual Büssing“

Pub-Quiz aus der Hamburger „Ilohh“

Renate und Jari aus Hamburg veranstalten ihr Pub-Quiz im „Virtual Büssing“ am Freitag 10.04.2020 ab 20 Uhr (Eintritt ab 19 Uhr).

Worum geht´s?

„Die Ilohh“ ist eine Kneipe in der Hamburger Repsoldstraße. Renate und Jari veranstalten dort erfolgreich ihr legendäres Kneipenquiz. Beide kennen den Büssingbus von mehreren Besuchen in Forchheim (Hartmut ist der Onkel von Renate). Da lag es in Zeiten von zu-Hause-bleiben-müssen nahe, das Pub-Quiz auch im Virtual Büssing zu veranstalten. Der Gewinner*in erhält freie Getränke für einen Büssingabend, wenn der Thekenbetrieb wieder loslegt.

Wie kann man teilnehmen?

Ihr nehmt Euer Bier mit an den Computer und loggt Euch am Karfreitag ab 19 Uhr beim Virtual Büssing ein: https://zoom.us/j/689573334. Bis zum Start des Quizratens gegen 20 Uhr erklären Euch Jari und Renate die Regeln. Es wird sechs Fragerunden geben, die jeweils unter einem eigenen Thema stehen. Ihr könnt alleine oder, wenn ihr mehrere Leute in einem Haushalt seid, als Team teilnehmen.

Virtual Büssing

https://zoom.us/j/689573334

Die Moderatoren

Renate und Jari leben und wirken im Hamburger Münzviertel. Unter anderem sind sie im Nachbarschaftsverein tätig und sind aktive Kickboxer (derzeit Zwangspause).

Ilohh – Die Bar am Ende der Welt

Sie liegt hier: Repsoldstr. 52, 20097 Hamburg

Es gibt zwei Kicker!

Der Preis

Einmal frei trinken im Büssingbus! Wer wünscht sich das nicht? Diesen Pokal gibt es zu gewinnen. Er wird auf der Bustheke stehen und den Gewinner erwarten, wenn der Shutdown vorbei ist und der Büssing wieder öffnet.

Infos unter https://www.buessingbus.de/

Den Büssing-Bus findet Ihr in Forchheim, An der Lände 14