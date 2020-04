SpVgg Bayreuth – Marcel Schiller und Cemal Kaymaz verlängern Vertrag über das Saisonende hinaus

Zwei weitere Spieler haben ihren Vertrag bei der SpVgg Bayreuth über das Saisonende hinaus verlängert: Marcel Schiller wird in seine dritte Saison bei den Altstädtern gehen, außerdem wird Cemal Kaymaz fest ins Regionalliga-Team integriert. Marcel Schiller, der im Sommer 2018 zu den Altstädtern gestoßen war, spricht von einer „extrem positiven Entwicklung, die für mich einfach faszinierend ist“, und meint damit vor allem das Gesamtpaket zwischen Fans, Mannschaft und Trainerstab. „Ich freue mich, ein Teil dieser positiven Entwicklung zu sein“, so der 23-Jährige, der in den eineinhalb Saisons in Bayreuth 48 Regionalliga-Partien (7 Tore) absolvierte und zuletzt von Trainer Timo Rost vom Offensivspieler zum Außenverteidiger umgeschult wurde. „Marcel ist ein sehr flexibler Spieler“, lobt der Trainer den Flügelspieler. „Er kann praktisch jede Außenposition besetzen und das hilft uns enorm weiter.“

Ebenfalls auf dem Flügel spielt Cemal Kaymaz, der aus der SpVgg-Jugend kommend bereits 2016/17 erste Erfahrung in der Regionalliga Bayern sammelte zu Beginn dieser Saison nach Bayreuth zurückkehrte. „Cemal hat in den vergangenen Monaten unter Beweis gestellt, dass er das Potential für die Regionalliga hat. Er ist mit seinem linken Fuß unheimlich abschlussstark und wird eine echte Alternative für die Offensive, wenn er sich weiter so entwickelt“, freut sich Rost darüber, den Angreifer, der mit seinen 22 Jahren in die U23-Regelung fällt. künftig mehr an die Regionalliga heranzuführen. Der gebürtige Bayreuther musste „nicht lange nachdenken, als die Anfrage kam. Bayreuth ist meine Heimat und die Altstadt mein Jugendverein. Ich freue mich, dass ich mich unter Trainer Timo Rost weiterentwickeln kann.“