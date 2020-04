Spendenaufruf: Rettet die fränkische Braukultur!

Verein Bierland Oberfranken und Fränkische Bierstraße richten Spendenkonto für akut betroffene Brauereien ein

Geschlossene Wirtshäuser und abgesagte Veranstaltungen: Die Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus belasten die fränkischen Brauereien massiv. Vor allem die kleinen familiengeführten Brauereiwirtshäuser sowie die Brauereien, die im Schwerpunkt andere Wirtshäuser beliefern, sind besonders betroffen.

Das schmerzt aber nicht nur die Brauereien, Sorgen machen sich immer mehr auch die Kunden und Fans der weltweit einmaligen fränkischen und oberfränkischen Bierkultur. So wie Michael Götz, ein Privatmann und bekennender Brauereifan aus Ebersdorf, der sich vor wenigen Tagen mit einer eindrucksvollen Nachricht an den Verein Bierland Oberfranken / Fränkische Bierstraße gewandt hat. Und der, wie viele andere auch, ganz einfach Sorge hat, dass die jahrhundertealte fränkische Bierkultur in Gefahr ist.

Sein Vorschlag, den Bierland Oberfranken sofort aufgenommen hat: eine Franken-weite Spendenaktion zugunsten der kleinen, fränkischen Brauereien. „Es gibt außer mir noch eine Reihe anderer Leute in meinem Bekanntenkreis, die der Meinung sind, dass die fränkische Braukultur in ihrer einzigartigen Vielfalt unbedingt erhalten werden muss. Mir kam daher die Idee (und aus persönlichen Gesprächen weiß ich, dass es durchaus eine Reihe von Menschen gibt, die eine derartige Initiative unterstützen würden), dass man zugunsten dieser (kleinen) Brauereien eine zumindest Franken-weite Spendenaktion ins Leben rufen sollte, um diesem fränkischen Kulturgut ein dauerhaftes Überleben zu sichern“, schreibt Michael Götz. Ein Kulturgut das übrigens vor kurzem von der UNESCO und der Bundesregierung zum immateriellen Kulturerbe erklärt worden ist.

Diese Idee setzt der Verein Bierland Oberfranken/Fränkische Bierstraße jetzt in die Tat um: Der Verein Bierland Oberfranken sammelt ab sofort bis Ende Mai Spenden für die kleinen, fränkischen Brauereien und gibt sie dann 1 : 1 und zu 100 % an die Brauereien weiter. Die Kriterien für die Spendenvergabe sind: kleine, familiengeführte Wirtshausbrauerei, Umsatzausfälle durch hauptsächliche Belieferung von Wirtshäusern, Gefahr der Schließung des Biergartens, und: kurzfristige Verbindlichkeiten bei der Hausbank. Jeder, der spenden will, kann entweder allgemein für den Erhalt der fränkischen Bierkultur spenden. Oder er kann auch seine eigene Lieblingsbrauerei direkt mit einer Spende unterstützen. Dies kann im Verwendungszweck für die Spende vermerkt werden.

Eine erste Reaktion gibt es bereits auf den facebook- Post von Bierland Oberfranken: Manuel Körber, der vor kurzem das startup https://www.hier-gibts-bier.de mit dem onlineverkauf ausschließlich fränkische Biere gegründet hat, spendet spontan für die Aktion 5 Prozent seiner Einnahmen aus dem Bierverkauf des Monats April.

Alle Liebhaber fränkischer Bierkultur können sich ab sofort an der Spendenaktion beteiligen. Das Spendenkonto lautet:

Bierland Oberfranken e.V.

VR- Bank Bayreuth- Hof,

IBAN: DE90 7806 0896 0006 0298 33,

BIC-/SWIFT-Code: GENODEF1HO1

Verwendungszweck: Fränkische Bierkultur, oder den Namen der Brauerei, der die Spende zukommen soll, mit angeben.