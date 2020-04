Rotary Club Bayreuth startet Hilfsaktion „Care for Bayreuth“

Care-Pakete für die Tafel in Bayreuth

Der Rotary Club Bayreuth hat in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Bayreuth und dem Postdienstleister DHL eine dringend notwendige Hilfsaktion ins Leben gerufen, um die Begünstigten der Tafel zu Ostern mit Lebensmitteln zu versorgen. Hintergrund ist, dass der Laden der Tafel seit den Ausgangsbeschränkungen geschlossen ist und viele Bezieher aktuell keine Einkaufsmöglichkeiten mehr haben.

An meterlangen Packtischen werden seit einigen Tagen bei der Firma Wedlich in Bayreuth rund 750 Care-Pakete gepackt, die diese Woche an die Kunden der Tafel verschickt werden. Darin befinden sich haltbare Lebensmittel wie Reis, Nudeln und auch Kuchen, die den Beziehern der Tafelwaren zu Ostern eine Freude machen sollen. Zahlreiche Rotarier und ihre Familien haben Pakete gepackt, die die DHL zum Sonderpreis ausliefert. DHL engagiert sich hier auch mit kostenlosen Paketgutscheinen.

Eingekauft wurde bei unterschiedlichen Supermärkten nach einer Einkaufsliste, die die Verantwortlichen der Tafel aus ihrer Erfahrung heraus erarbeitet haben. Da die Tafel aus Sicherheitsgründen aktuell geschlossen bleibt – die Bezieher als auch die Mitglieder von Tafel e.V. gehören meist zu den von Corona gefährdeten Risikogruppen – kann seit 14 Tagen eine Verteilung von Lebensmitteln nicht mehr stattfinden. Damit haben gerade bedürftige Menschen in Zeiten von Corona Schwierigkeiten an vergünstigte Lebensmittel zu kommen. Mit den Care-Paketen soll nun eine kleine Abhilfe geschaffen werden und Bedürftige sollen gerade vor Ostern eine Versorgung mit Lebensmitteln erhalten.

Möglich gemacht haben dies unter anderem die Sparkasse Bayreuth und der Rotary Club Bayreuth, die mit einer Spende von insgesamt über 20.000 Euro die Aktion zu gleichen Teilen tragen. Unter dem Motto „Care4Bayreuth“ hat der Rotary Club Bayreuth dieses Projekt initiiert und will in den nächsten Tagen und Wochen – während der Corona-Krise – weitere Aktionen für Bedürftige in Bayreuth durchführen.

Für diese Aktion werden dringend Spenden benötigt!

Spendenkonto Rotary Club Bayreuth: Stichwort „Care4Bayreuth“, IBAN: DE70 7735 0110 0021 0270 57, Sparkasse Bayreuth, BIC: BYLADEM1SBT