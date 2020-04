BRK KV Bayreuth: „Auch Rettungskräfte erhalten 500 Euro Bonus“

Der BRK Kreisverband Bayreuth freut sich, dass auf Wirken des Präsidiums des Bayerischen Roten Kreuzes auch eine Bonuszahlung in Höhe von 500 Euro durch die bayerische Staatsregierung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes erwirkt werden konnte.

Die rund 150 Mitarbeiter des BRK Rettungsdienstes in Stadt und Landkreis Bayreuth leisten in der derzeitigen Situation unter erschwerten Bedingungen mit großem Engagement ihren Dienst. Als Garant der Daseinsfürsorge und der Notfallrettung in Stadt und Landkreis Bayreuth freut sich der BRK Kreisverband Bayreuth über die Wertschätzung, die seinen im höchsten Maße engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rettungsdienst und der (Alten-)Pflege entgegengebracht wird.

Der BRK Kreisverband Bayreuth bedankt sich beim Präsidium des Bayerischen Roten Kreuze und seinem Präsidenten Theo Zellner für seinen Einsatz für eine angemessene Wertschätzung des rettungsdienstlichen Personals in der derzeitigen Pandemie-Lage.

Pressemitteilung des BRK Landesverbandes

BRK in Forderung bestätigt: Rettungsdienste erhalten Bonus vom Freistaat Bayern

Am Sonntag kündigte der bayerische Ministerpräsident an, Pflegekräften einen Bonus in Höhe von 500 € zu zahlen. Rettungskräfte waren dabei noch nicht einbezogen.

Präsident Theo Zellner wandte sich mit einem dringenden Schreiben an den Ministerpräsidenten Dr. Söder: „Es sind aber eben genau diese Kräfte, die täglich mit Covid-19 Patienten in Kontakt kommen und damit dem höchsten Infektionsrisiko ausgesetzt sind, meist noch lange, bevor die Patienten in den Kliniken ankommen. Darüber hinaus wird die tatsächliche Infektion von Patienten im Rahmen des Notrufes immer häufiger verschwiegen. Dadurch besteht eine nicht zu unterschätzende, zusätzliche Gefahr für Rettungskräfte sich selbst mit Covid-19 zu infizieren.“

Präsident Theo Zellner dankt dem bayerischen Ministerpräsidenten und der bayerischen Staatsregierung dafür, dass nun sowohl Rettungs- als auch Pflegekräfte diesen Bonus erhalten: „Das ist ein starkes Signal für Rettungs- und Pflegekräfte. Wir sind dankbar für die Anerkennung der besonders betroffenen Berufsgruppen.“

Beim Bayerischen Roten Kreuz sind 6.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rettungsdienst und über 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 314 Einrichtungen der ambulanten und stationären Altenhilfe tätig. Jährlich fährt das BRK zu rd. 1,9 Millionen Einsätzen und legt dabei über 57 Millionen Kilometer zurück.