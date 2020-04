Stadtverband Sport Bamberg bittet wegen Corona-Pandemie Kommune um Unterstützung der Vereine

Ob zwanglose Treffen im Vereinsheim oder Spiele bzw. Wettkampfbetrieb – nach wie vor kann das Vereinsleben praktisch nicht stattfinden. In der schweren Zeit der Corona-Pandemie hat sich die Vorstandschaft des Stadtverbandes für Sport Bamberg daher an seine Mitglieder gewandt. Für den Stadtverband ist klar, dass Planungen für die neue Saison oder die Vorbereitung von Stadtmeisterschaften derzeit nicht möglich sind. „Die im Winter neu angeschafften Medaillen werden daher wohl weiterhin in den Lagerräumen des Stadtverbandes zu Hause sein“, sagt Wolfgang Reichmann, erster Vorsitzender. Nur zu gerne, heißt es in dem Schreiben, hätte der Stadtverband die Medaillen den diesjährigen Meisterinnen und Meistern überreicht, aber leider geht das derzeit nicht oder vielleicht in diesem Jahr sogar überhaupt nicht. So wird zum Beispiel der neue Wanderpokal für den Fußball Stadtmeister wohl bis zum nächsten Jahr in der Vitrine stehen bleiben und dort auf den neuen Empfänger warten. Die Vorstandschaft bittet daher alle Vereine und deren Mitglieder um Geduld. „Bitte halten Sie durch, auch wenn es nicht einfach ist, denn wir wissen natürlich sehr genau, dass viele Kosten weiterhin anfallen, obwohl Einnahmen aus Eintrittsgeldern oder Catering derzeit fehlen“, schreibt die Vorstandscrew um Vorsitzenden Wolfgang Reichmann.

Unterstützung durch die Stadt? – „Vielleicht kann der finanzielle Verlust durch Förderungen reduziert werden“

In der an die Vereinsvorsitzenden gerichteten Nachricht machte der Stadtverband auf das digitale Melderegister des Bayerischen Landessportverbandes aufmerksam. Dort können Vereine ihre finanziellen Einbußen melden. „Vielleicht können die Vereine dadurch den finanziellen Verlust zwar nicht vollständig ausgleichen, aber vielleicht wird er durch eine Leistung zumindest reduziert“, hofft Vorsitzender Wolfgang Reichmann. Der Stadtverband hat zudem auf den „Rettungsschirm“ der Stadt Bamberg hingewiesen. Neben Betrieben könnten unter Umständen auch Vereine Unterstützung bekommen. Oberbürgermeister Andreas Starke und Bürgermeister Christian Lange wurden vom Stadtverband gebeten, entsprechende Anträge wohlwollend zu prüfen.

Der Stadtverband erinnert die Vereine zudem an die von der Staatsregierung verhängte Ausgangsbeschränkung, die unter anderem jede Veranstaltung verbietet. Sollten sich Vereinsvorsitzende aufgrund der aktuellen Situation für wichtige Entscheidungen das Votum der Vereinsmitglieder einholen wollen, so empfiehlt der Stadtverband, keine Mitgliederversammlungen durchzuführen.

