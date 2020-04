Landratsamt Bamberg: Fallzahlen verdoppeln sich alle zehn Tage

33 von 36 Landkreisgemeinden verzeichnen nachweislich infizierte Personen

Die Zahl der nachweislich mit dem Covid-19-Virus infizierten Personen in Stadt und Landkreis Bamberg hat sich zuletzt in zehn Tagen verdoppelt. Aktuell sind 398 Personen infiziert. Am 26. März waren es mit 193 Infizierten etwa halb so viel. Zuvor hatten sich die Werte innerhalb von rund vier Tagen verdoppelt. Am 23. März waren 92 Infizierte gemeldet.

Von den derzeit 398 Infizierten kommen 118 aus der Stadt und 280 aus dem Landkreis. Im Landkreis Bamberg gibt es in 33 der 36 Gemeinden Menschen, die mit dem Covid-19-Virus infiziert sind. Betroffen sind insgesamt in Stadt und Landkreis Bamberg 177 Männer und 221 Frauen. Geheilt gelten 88 Personen. Die Zahl der Verstorbenen ist nach dem starken Anstieg am Wochenende unverändert bei 11 Personen.