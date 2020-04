Stadt und Landkreis Bayreuth: Coronainfizierungen weiter steigend

Pressemitteilung von Stadt und Landkreis Bayreuth zur aktuellen Lage im Rahmen der Corona-PandemieAnzahl der an COVID-19 Erkrankten weiter steigend.

Die Zahl derjenigen Personen, die in Stadt und Landkreis Bayreuth positiv auf das neue Corona-Virus getestet wurden, ist weiter angestiegenn. Seit gestern wurden 40neue Fälle bekannt. Damit haben sich bisher insgesamt 295Personen infiziert, wobei 23davon ausden Nachbarlandkreisen oder aus anderen Regierungsbezirken stammen. Heute ist ein 79-jähriger Mann aus Pegnitz an den Folgen der Viruserkrankung verstorben. Damit sind insgesamt vierältere Menschen aus Stadt und Landkreis Bayreuthund eine Patientin, die aus einem Nachbarlandkreis stammte, seit Ausbruch der Pandemie an den Folgen der Infektionskrankheit COVID-19verstorben.46Personen mit Symptomen werden derzeit stationär in den Krankenhäusern in Bayreuth und Pegnitz behandelt, davon liegen 20auf einer Intensivstation. Bisher konnten bereits 54vormals infizierte Personen die 14-tägige häusliche Quarantäne wieder verlassen,35 davon leben im Landkreis, 19in der StadtBayreuth.