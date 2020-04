Gratulation für alten und neuen Bamberger Oberbürgermeister

„Sichern breite gesellschaftliche Unterstützung zu“

Post aus der Vereinszentrale des FC Eintracht Bamberg gab es für Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke. Dem am Sonntag wiedergewählten Stadtoberhaupt gratulierte der Verein zu seinem Erfolg. Wörtlich schrieb Vorstandsvorsitzender Jörg Schmalfuß in der Glückwunschadresse: „Zur Wiederwahl als Oberbürgermeister möchte ich Ihnen im Namen des FC Eintracht Bamberg ganz herzlich gratulieren. Für die nächste Amtszeit wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Wir sichern Ihnen unsere breite gesellschaftliche Unterstützung und die seit unserem Neuanfang 2016 betriebene Nachhaltigkeit bei der Förderung von leistungsorientierten Fußballern zu.“ Andreas Starke (SPD) konnte sich in der Stichwahl um den Chefsessel im Rathaus am vergangenen Sonntag gegen Jonas Glüsenkamp (Grünes Bamberg) durchsetzen. Damit geht der Jurist am 1. Mai in seine dritte Amtszeit, diese geht bis April 2026.