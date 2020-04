Bayreuth: Grüne und Unabhängige beantragen Erleichterungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt für ausländische MitbürgerInnen

In Krisenzeiten ist pragmatisches Handeln gefragt. Da in der Landwirtschaft und anderen Arbeitsfeldern wie z.B. Handel, Logistik und Pflege, Arbeitskräfte zur Zeit, aber auch generell rar sind, fordern die Fraktionsvorsitzenden der Grünen und Unabhängigen im Bayreuther Stadtrat, die Arbeitserlaubnisse für ausländische Mitbürger*innen zügig zu erteilen und auf Personengruppen auszuweiten, die auf Grund ihres Status derzeit über keine Arbeitserlaubnis verfügen.

„Auf Grund der Corona-Krise bleiben vorzugsweise osteuropäische Saisonarbeiter und -arbeiterinnen in ihren Herkunftsländern,“ so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stefan Schlags. Daher, so der Stadtrat, würden viele landwirtschaftliche Betriebe für die bevorstehende Ernte, aber auch für die Bestellung ihrer Felder und anderer Tätigkeiten, händeringend Personal suchen.

Es seien aber auch andere Bereiche unseres alltäglichen Lebens betroffen, ergänzt die Fraktionsvorsitzende Sabine Steininger. So würde auch in den Bereichen Handel, Logistik und Pflege aktuell, aber auch generell Personalknappheit herrschen. „Gerade für geflüchtete Menschen ist es in der Regel ungleich schwerer, einen Job zu ergattern. Denn in der Schlange vor ihnen stehen viele, die bei der Jobvergabe bevorzugt werden,“ weiß Steininger aus langjähriger Erfahrung. „Auf diesem Wege“, so ihre Überzeugung, „könnte Abhilfe geschaffen werden.“ Doch der grünen Stadträtin geht es noch um etwas anderes: „Das Recht auf Arbeit ist ein Menschenrecht. Wir sollten die aktuelle Krise als Chance für unsere Gesellschaft sehen, und könnten Menschen, die bisher vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt waren, so ein Stück ihrer Würde zurückgeben.“

„Die Initiative für diesen Antrag ging von unseren neuen künftigen Fraktionsmitgliedern Filiz Durak und Xhavit Mustafa aus. Wir stellen den Antrag stellvertretend für die beiden, da wir an einer zügigen Umsetzung interessiert sind,“ so Steininger und Schlags abschließend.

Sabine Steininger Stefan Schlags

Fraktionsvorsitzende stv. Fraktionsvorsitzender