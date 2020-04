SpVgg Bayreuth: Christopher Kracun und Alexander Piller verlängern bei den Altstädtern

Die SpVgg Bayreuth hält zwei weitere Stammkräfte über das Saisonende hinaus: Die beiden Mittelfeldspieler Christopher Kracun und Alexander Piller haben ihre Verträge bei den Altstädtern verlängert.

Beide waren im Winter 2019 aus Schweinfurt nach Bayreuth gewechselt – genauso wie Philip Messingschlager im darauffolgenden Sommer, der seinen Vertrag unlängst ebenfalls verlängert hat – und waren vom ersten Tag an wichtige Stützen der Regionalliga-Mannschaft. Kracun stand 28 Mal in der Liga auf dem Platz (4 Tore), Piller 33 Mal (5 Tore). Und auch neben dem Platz sind die drei eine Einheit: „Wir haben viel Spaß in der Mannschaft, machen auch außerhalb viel miteinander. Als die beiden anderen signalisiert haben, dass sie verlängern werden, war auch mir klar, dass ich in Bayreuth bleibe“, sagt der 26-jährige Piller.

Kracun lobt ebenfalls die Bedingungen in Bayreuth: „Wenn ich sehe, was in Bayreuth aufgebaut wird, wie die Fans Spiel für Spiel hinter uns stehen, und was für ein brutales Potential in unserer jungen, wilden Mannschaft steckt, dann habe ich eigentlich keine andere Wahl, als hier zu bleiben!“, so der 27-Jährige. „Die Mannschaft und die Leute drum herum machen einfach Spaß und Lust auf mehr.“

Marcel Rozongyi, Sportlicher und Technischer Direktor, sieht Kracun und Piller als „wichtige Stützen und Persönlichkeiten“ in der Regionalliga-Mannschaft. „Die beiden sind Spieler, die vorangehen. Solche brauchst du in jeder Mannschaft, deshalb bin ich froh, dass wir auch in der kommenden Saison auf sie zählen können.“ Zu Beginn der Woche haben mit Steffen Eder, Edwin Schwarz und Tobias Weber bereits drei Defensivspieler ihren Vertrag verlängert – nun folgten zwei Mittelfeldspieler. „So langsam nimmt der Kader für die nächste Saison Konturen an“, freut sich der 44-Jährige.