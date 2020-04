Erste Ermittlungsergebnisse zum Brand eines Industriegebäudes in Kulmbach

KULMBACH. Nach dem Feuer in einer Firma für Nahrungsmittelherstellung am Dienstagabend in Kulmbach liegen den Kriminalbeamten aus Bayreuth nun erste Ermittlungsergebnisse vor.

Das Feuer war gegen 20.15 Uhr in dem Industriegebäude in der Lichtenfelser Straße ausgebrochen und griff rasch auch auf weitere Gebäudeteile über. Alle Anwesenden in dem Produktionstrakt konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Ermittlungen der Brandfahnder ergaben nun, dass die Ursache des Feuers auf eine technische Ursache in der Produktionsanlage zurückzuführen sein dürfte. Nach einer weiteren Bewertung des Brandortes gehen die Kriminalbeamten inzwischen von einem Sachschaden im unteren einstelligen Millionenbereich aus.