Diakoniestation Gräfenberg und Tageszentrum Mostviel unter neuer Leitung

27 Jahre lang leitete Irmgard Ginzel die Diakoniestation Gräfenberg und seit elf Jahren das angegliederte Tageszentrum Mostviel für die Diakonie Bamberg-Forchheim. Im Sommer verabschiedet sie sich in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist Dominique Pilhofer, die seit 1. März 2020 bei der Diakonie Bamberg-Forchheim tätig ist. Dominique Pilhofer ist gelernte Altenpflegefachkraft und sammelte im Bereich der stationären Altenhilfe umfangreiche Erfahrungen als Wohnbereichsleiterin, Pflegedienstleiterin und Einrichtungsleiterin. Außerdem war sie als regionale Qualitätsbeauftragte tätig. Nach der Einarbeitungszeit, bei der die neue Leiterin noch von ihrer Vorgängerin unterstützt wird, übernimmt Dominique Pilhofer dann eigenständig die Leitung der Diakoniestation und der angegliederten Angebote zum 1. Mai 2020.

Die offizielle Verabschiedung von Irmgard Ginzel musste angesichts der aktuellen Corona-Problematik verschoben werden. Sobald ein neuer Termin feststeht, lädt die Diakonie Bamberg-Forchheim natürlich dazu ein.

Die Diakoniestation Gräfenberg versorgt mittlerweile Kunden in einem Gebiet von Hetzendorf im Osten, über Stöckach im Süden, bis hin zu Kunreuth im Westen und Moggast im Norden mit fachkundiger Pflege und hauswirtschaftlichen Dienstleistungen. Mittlerweile gibt es einen zweiten Stützpunkt in Gößweinstein. Das Tageszentrum Mostviel, in dem pflegebedürftige Menschen tagsüber fachkundig betreut und gefördert werden, ist an die Diakoniestation Gräfenberg angegliedert und entlastet pflegende Angehörige. Von Mostviel aus offeriert die Diakoniestation in der Region außerdem Essen zu Hause – ein weiteres Angebot zur Versorgung in den eigenen vier Wänden.