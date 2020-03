BRK Kreisverband Forchheim – Auch in Krisenzeiten für den Landkreis im Einsatz

In den aktuellen Zeiten, die schon einschränkend genug für alle sind, gibt es dennoch Einwohner im Landkreis Forchheim, die uneigennützig Handeln.

So arbeiten ehrenamtliche Kräfte im Krisenstab des BRK Forchheim. Hier werden Weichen gestellt, Material bestellt, verteilt und die aktuelle Lage akribisch im Auge behalten. Zwei ehrenamtliche Kräfte des BRK Forchheim unterstützen das Gesundheitsamt und die Vertreter der kassenärztlichen Vereinigung Bayern an der Abstrichstelle. Diese befindet sich auf dem Parkplatz vor der Herder Halle in Forchheim.

Die eingesetzten Kräfte im Rettungsdienst arbeiten routiniert, wie das ganze Jahr über, ihre Einsätze ab. Müssen sich aber auf die Gegebenheiten einstellen und im Notfall schnell reagieren: So müssen sie in der jetzigen Zeit vermehrt auf Symptome achten, die auf Covid-19 hinweisen. Dann schnell reagieren, um sich, ihre Kollegen, die Patienten und auch die Partner zu Hause zu schützen.

Auch unsere beiden BRK-Pflegeheime und unsere beiden Ambulanten Pflege- und Betreuungsdienste in Forchheim und Gößweinstein stehen vor großen Herausforderungen, die unsere gut geschulten und vorbereiteten Kräfte mit Herz und unendlichem Einsatz meistern.

Aufgrund des Besuchsverbots in den Heimen haben die Heimbewohner natürlich vermehrten Gesprächsbedarf; wir bieten beispielsweise zusätzliche Einzelbetreuungen sowie doppelt so viele Gruppenbetreuungen, um die Gruppengrößen klein zu halten und die Abstände zwischen den Bewohnern groß. Per Tablet oder Handy können unsere Bewohner Ihre Angehörigen sehen und sprechen. „Meine Oma hat vor Freude geweint“, so ein Enkel, „weil sie uns alle endlich wiedersehen kann und wir wissen, wie es einander geht.“ Die PflegerInnen geben täglich ihr Bestes und leisten Außerordentliches.

Wir werden keinen allein lassen – Nach diesem Motto sprangen nach der Schließung der drei BRK-Tagespflegen, umgehend und mit großem Engagement, die zwei Ambulanten Pflege- und Betreuungsdienste des BRK ein. Den bisherigen Tagespflegegästen wird häusliche Unterstützung angeboten, in Form von Pflege, Betreuung, ein Einkaufsservice und die Lieferung von Mittagessen. Dies konnte das BRK im „Neuen Katharinenspital“ in Forchheim, im Seniorenzentrum in Gößweinstein, sowie auch für die Bewohner im „Betreuten Wohnen Jahnpark“ ermöglichen.

Es tut gut zu sehen, dass all unsere Anstrengungen wahrgenommen werden und wir aus der Bevölkerung Unterstützung und Anerkennung erhalten. Forchheimer Unternehmer zaubern den Kräften ein Lächeln ins Gesicht. So durfte Herr Helmut Karg am Donnerstag, den 26.03.2020, kostenlose Pizzen von „Trattoria da Antonella“ am Marktplatz abholen. Auch kleinere Unternehmen oder Privatpersonen spenden uns immer wieder Einweghandschuhe oder Mundschutz. Hier zum Beispiel zwei Tattoo-Studios aus Forchheim. Das BRK sagt danke.

Sollten Sie im Landkreis Forchheim wohnen und das Rote Kreuz in Forchheim unterstützen wollen haben Sie folgende Möglichkeiten:

Wir nehmen Sachspenden in Form von: Mund-Nase Schutz, FFP2/FFP3 Schutzmasken, Schutzbrillen und Schutzkittel Kategorie 3 gerne entgegen. Diese Spenden bitte nur nach telefonischer Anmeldung und Absprache abgeben (Telefon 015116511834). Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir den Ansturm minimieren wollen.

Alternativ können Sie uns eine Spende zukommen lassen über: Sparkasse Forchheim:

IBAN: DE65 7635 1040 0000 0018 00, BIC: BYLADEM1FOR VR-Bank Bamberg-Forchheim eG:

IBAN: DE08 7639 1000 0000 0160 20, BIC: GENODEF1FOH



Bei der Überweisung bitte „Corona“ oder „Covid-19“ angeben, dann können Sie sicher gehen, dass Ihre Spende für genau diesen Zweck verwendet wird.

Über Ihre Großzügigkeit freuen sich die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes. Ganz nach dem Motto „#zusammenschaffenwiralles“ übersteht Forchheim gemeinsam diese ungewisse Zeit und rückt noch ein Stückchen mehr zusammen.