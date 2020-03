SpVgg Bayreuth: Eder, Schwarz und Weber – Defensivtrio verlängert!

Die SpVgg Bayreuth hat den Vertrag mit drei Spielern aus der Defensivzentrale verlängert: Steffen Eder, Edwin Schwarz und Tobias Weber bleiben den Altstädtern auch über das Saisonende hinaus erhalten.

Damit binden die Gelb-Schwarzen auf einen Schlag alle drei nominellen Innenverteidiger aus dem Regionalliga-Kader. „Wir haben in einem sehr wichtigen Mannschaftsteil schon Planungssicherheit“, sagt der Sportliche und Technische Direktor Marcel Rozgonyi, der in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Trainer Timo Rost viele Gespräche mit den Spielern geführt hat. „Die Spieler sind sehr motiviert, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Das bestätigt uns in unserer Arbeit und stimmt uns sehr positiv für die Zukunft.“

So führen alle drei Spieler den Zusammenhalt in der Mannschaft und mit den Fans als Hauptargument für die Vertragsverlängerung an. „Man merkt, dass es zwischen Mannschaft und Fans eine super Verbindung gibt, was sehr wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Ich denke, das ist hier etwas Besonderes“, sagt zum Beispiel Tobias Weber, für den die kommende Spielzeit bereits die fünfte im SpVgg-Dress sein wird – der 24-Jährige wechselte vor der Saison 2016/17 auf die Jakobshöhe und absolvierte seitdem 98 Regionalliga-Spiele für die Altstadt.

Edwin Schwarz (seit 2018 in Bayreuth, 44 Spiele) ist von der Entwicklung im Verein überzeugt: „Es macht Spaß zu sehen, wie sich der Verein weiterentwickelt. Ich freue mich, auch nächstes Jahr Teil der Mannschaft zu sein“, so der 25-Jährige. Wie Schwarz spielt auch Steffen Eder (22) seit der Saison 2018/19 für die Altstädter (43 Spiele): „Es macht einfach sehr viel Spaß, hier Fußball zu spielen. Für mich passt einfach das Gesamtpaket. Und ich glaube, dass wir mit diesem Team große Erfolge feiern können.“

In den vergangenen Tagen haben bereits Philip Messingschlager, Sebastian Kolbe und Patrick Weimar ihre Verträge verlängert. Und die SpVgg-Verantwortlichen arbeiten gerade daran, dass bald die nächsten Vollzugsmeldungen zu verkünden sind.