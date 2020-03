Oberfränkische Johanniter ermöglichen Hilfe auf Knopfdruck auch während der Corona-Krise

Hausnotrufgeräte per Paketdienst

Die Johanniter bieten ab sofort Hausnotrufgeräte über Paketversand an. Damit kann der Anschluss eines Gerätes ohne persönlichen Kontakt erfolgen. Die Lieferung kommt mit dem Lieferdienst. Im Paket wird eine Schnellstartanleitung mitgeliefert. Außerdem steht telefonisch ein Ansprechpartner zur Verfügung, der bei der Installation helfen wird.

„Uns erreichten Anfragen von Angehörigen, die gerade jetzt ihre älteren Familienmitglieder gut versorgt wissen wollen, auch wenn sie sie nicht besuchen können“, so Annika Markgraf, stellvertretende Sachgebietsleiterin Notrufsysteme der Johanniter in Oberfranken. „Um den persönlichen Kontakt zu vermeiden, haben wir einen Weg gefunden, das Gerät über Paketdienst zu liefern und für den Anschluss steht ein Techniker am Telefon bereit. Das heißt also: Auspacken, an die Steckdose anschließen und mit einem Knopfdruck in Betrieb nehmen. Fertig.“ Die Johanniter haben dazu einen Leitfaden für die Notversorgung erstellt. Dabei ist der Ablauf so geklärt, dass der Vertrag nicht sofort zurückgesendet werden muss. „Niemand muss also seine Wohnung verlassen, damit der Vertrag Gültigkeit hat“, erklärt Markgraf. Bestellt werden kann der kontaktlose Hausnotruf unter der kostenlosen Rufnummer 0800 0191414.