Stichwahlen am morgigen Sonntag in Oberfranken im Bayerischen Rundfunk und Fernsehen

Der Bayerische Rundfunk berichtet am Sonntag, 29. März 2020, über die Stichwahlen der Kommunalwahl im BR Fernsehen, in seinen Hörfunkwellen sowie auf BR24. BR Text, der Videotext des Bayerischen Rundfunks, berichtet aktuell ab Seite 800. Sendungen im BR Fernsehen / Livestream: 18.00 Uhr: Livestream bei BR24 (ausschließlich Livestream) Kommunalwahl 2020 – Die Stichwahlen Moderation: Stefan Scheider Wahlanalysen: Andreas Bachmann 18.30 Uhr Rundschau Mit ersten Trends & Zahlen zu den Stichwahlen der Kommunalwahl 2020 Schalten in das BR-Wahlstudio zu Andreas Bachmann 19.00 Uhr: Livestream bei BR24 Kommunalwahl 2020 – Die Stichwahlen 19.30 Uhr: BR Fernsehen Kommunalwahl 2020 – Die Stichwahlen Die Entscheidungen bei den OB- und Landratswahlen Mit Liveschalten in die Regionen Moderation: Stefan Scheider und Julia Büchler (Nürnberg) Wahlanalysen: Andreas Bachmann Gast im Studio: Prof. Ursula Münch 21.00 Uhr: Livestream bei BR24 Kommunalwahl 2020 – Die Stichwahlen Wahl kompakt 21.45 Uhr Rundschau Magazin Ergebnisse der Stichwahlen der Kommunalwahl 2020 Schalten in das BR-Wahlstudio zu Andreas Bachmann 23.00 – 23.45 Uhr: BR Fernsehen Kommunalwahl 2020 – Die Stichwahlen Die Entscheidungen bei den OB- und Landratswahlen Mit Liveschalten in die Regionen Moderation: Stefan Scheider und Julia Büchler (Nürnberg) Wahlanalysen: Andreas Bachmann Sendungen in den BR-Hörfunkprogrammen: BAYERN 1 BAYERN 1 splittet sein Programm für eine Sondersendung zu den Stichwahlen von 18.00 bis 21.00 Uhr fünffach auf. Pro Stunde wird abwechselnd zweimal 25 Minuten Programm aus den BR-Studios Augsburg, Regensburg, Nürnberg, Würzburg und München gesendet. Die Korrespondentinnen und Korrespondenten des Bayerischen Rundfunks melden sich mit Ergebnissen, Reaktionen und Hintergründen zu den Stichwahlen in allen Regionen des Freistaats. Jeweils zur vollen und zur halben Stunde bringt BAYERN 1 aus dem Funkhaus München eine Zusammenfassung bayernweit relevanter Ergebnisse. Bayern 2 Montag, 30. März 2020, 6.05 Uhr radioWelt: Beitrag zu den Stichwahlen BAYERN 3 Am Wahlsonntag zwischen 18.00 und 21.00 Uhr gibt es auf BAYERN 3 halbstündlich Nachrichten mit den wichtigsten Ergebnissen aus den Stichwahlen. B5 aktuell B5 aktuell berichtet am Sonntagabend alle halbe Stunde aktuell über die Stichwahlen mit Live-Schalten in die Hotspots nach München, Nürnberg, Regensburg und Augsburg. Zwischen 18.00 und 20.00 Uhr gibt es jeweils zur vollen Stunde ein zehnminütiges „B5 extra“ zu den Wahlen. Um 22.00 Uhr werden die Ergebnisse noch einmal ausführlich zusammengefasst. Moderation: Irene Esmann. Das Online-Angebot: BR24 berichtet von den Kommunalwahlen 2020 im Web, in der BR24-App und auf allen Social-Media-Plattformen in regionaler Breite und analytischer Tiefe. Unter br24.de/wahl bietet BR24 ein umfangreiches Dossier mit wichtigen Informationen und den Ergebnissen der ersten Runde am 15. März. Am Stichwahlabend informiert BR24 umfassend mit einem Liveticker, Berichten aus den Regionen und landespolitischen Analysen. Im Mittelpunkt steht das große Ergebnisportal zur Stichwahl der Landräte und der Bürgermeister aus Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern. Auch die Livestreams des BR Fernsehens können auf allen BR24 Plattformen verfolgt werden (siehe oben). BR Text: Der BR Text bietet am Wahltag ab Seite 800 alle Ergebnisse der Stichwahlen bis zu den Bürgermeistern von Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern sowie die ersten Reaktionen darauf.