Stadtwerke Bayreuth bieten Sonderverkauf für vergünstigte Monatstickets

Verkauf direkt beim Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Bayreuth

Weil das Kundencenter Verkehr an der ZOH aktuell geschlossen ist, bieten die Stadtwerke Bayreuth ab 30. März einen Sonderverkauf für vergünstigte Monatstickets an: Schüler und Auszubildende mit Wohnsitz in Bayreuth können ihre Tickets ab 30. März direkt im Verkehrsbetrieb in der Eduard-Bayerlein-Straße kaufen.

Alle Schüler und Auszubildende zwischen sechs und 17 Jahren, die in Bayreuth wohnen, bekommen die Monatskarte für den Stadtbusverkehr deutlich günstiger: Anstelle von 33,50 Euro bezahlen sie nur 18,50 Euro – Sozialpassinhaber erhalten das Ticket für 8,50 Euro. Zu haben waren die Fahrkarten bislang im Kundencenter Verkehr der Stadtwerke Bayreuth an der ZOH. Weil das wegen der Corona-Ausbreitung aktuell geschlossen ist, verkaufen die Stadtwerke ausschließlich diese vergünstigten Monatstickets direkt im Verkehrsbetrieb (Eduard-Bayerlein-Straße 4). Der Verkauf beginnt am Montag (30. März) von 14 bis 18 Uhr. Danach sind die Verkaufszeiten Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Vorläufig können Kunden lediglich bar bezahlen – an einer bargeldlosen Bezahlmöglichkeit arbeiten die Stadtwerke. Alle anderen Tickets sind an den Automaten an der ZOH und am Bahnhof erhältlich. Ebenso im VGN-Onlineshop (shop.vgn.de): Als Handyticket, zum selbst ausdrucken oder als Fahrschein, den man sich per Post zustellen lassen kann.

Über die Stadtwerke Bayreuth

Die Stadtwerke Bayreuth liefern 100 Prozent Ökostrom und Ökogas – automatisch, ohne Aufpreis und TÜV-zertifiziert. Darüber hinaus bieten die Stadtwerke Fernwärme und Energie-Contracting an. Außerdem beliefern die Stadtwerke ihre Kunden in und um Bayreuth jedes Jahr mit rund fünf Milliarden Litern Trinkwasser und befördern alljährlich etwa sechs Millionen Fahrgäste durch den Busverkehr im Stadtgebiet. Zudem betreibt das Unternehmen mehrere Parkeinrichtungen in Bayreuth. Die Lohengrin Therme, das Stadtbad, das Kreuzsteinbad und das Freiluftbad Bürgerreuth gehören ebenfalls zum Portfolio. Die Stadtwerke Bayreuth beschäftigen rund 400 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Jahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 131 Millionen Euro. Weitere Informationen finden Sie unter stadtwerke-bayreuth.de.