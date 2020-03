Knapp die Hälfte der Bürger im Kreis Bamberg hat gewählt

22 von 36 Landkreisgemeinden melden Wahlbeteiligungen zwischen 33 und 69 Prozent

Bis Freitag, 9 Uhr, hatten in 22 der 36 Gemeinden knapp die Hälfte der Landkreisbürger gewählt. Dies ergab eine Blitzumfrage der Kommunalaufsicht beim Landratsamt Bamberg. In diesen 22 Gemeinden hatten 38901 Wähler ihre Briefwahlunterlagen zurückgeschickt. Das sind 47,57 Prozent der in diesen 22 Gemeinden Stimmberechtigten (81770). Insgesamt sind es in allen Landkreisgemeinden gut 119.000 Stimmberechtigte.

Hallstadt führt aktuell die Liste in diesen 22 Gemeinden an. Dort haben bereits 3500 von 5074 Stimmberechtigten gewählt. Das sind knapp 69 Prozent. Stegaurach liegt am Ende dieser Zwischenbilanz. Dort haben bisher nur ein Drittel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Die Werte der aktuellen Wahlbeteiligungen (aus den Gemeinden, die sich gemeldet haben): Altendorf: 36%, Bischberg: 41%, Breitengüßbach: 45%, Burgebrach, 52%, Burgwindheim: 64%, Buttenheim: 60%, Hallstadt: 69%, Heiligenstadt: 49%, Hirschaid: 50%, Kemmern: 57%, Lisberg: 43%, Oberhaid: 51%, Pommersfelden: 46%, Priesendorf: 42%, Rattelsdorf, 40%, Scheßlitz, 48%, Schlüsselfeld: 44%, Schönbrunn: 49%, Stegaurach, 33%, Strullendorf: 43%, Viereth-Trunstadt: 49%, Walsdorf: 39%.

Die Wahlbehörden weisen darauf hin, dass die Wahlunterlagen noch bis Samstag, 18 Uhr, in die Briefkästen der Post gegeben werden können. Die Post hat eine Sonderleerung und die Zustellung an die Gemeinden zugesagt. Bei den jeweiligen Rathäusern können die Wahlbriefe bis Sonntag, 18 Uhr abgegeben werden.