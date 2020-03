Bamberger Landkreis-Grüne freuen sich über ihre Wahlerfolge und unterstützen Landratskandidat Schwarz von der SPD

Bei einer Telefonkonferenz zwischen der Fraktionsspitze der GAL im Kreistag und dem grünen Kreisvorstand herrschte große Zufriedenheit mit den erzielten Wahlerfolgen. So konnte man die Gemeinderatsmandate im Landkreis deutlich mehr als verdoppeln. Statt in fünf Gemeinderäten sind Grüne jetzt in 13 Gemeinde- und Stadträten im Landkreis Bamberg vertreten. Im Kreistag gelang eine Steigerung der Mandate um 60 Prozent. „Die Wähler haben einen engagierten und inhaltlichen Wahlkampf belohnt“, stellte Kreisvorstand Klaus Fischer fest. Mit besonderem Stolz verweise man darauf, dass fast 60 Prozent aller grünen Mandate von Frauen errungen wurden. „Das zeige, dass eine konsequente Quotierung der Listen auch mehr Frauen in die Kommunalparlamente bringe“, so Kreisrätin Helga Bieberstein. Auch wenn das Ergebnis für den Landratskandidaten Bernd Fricke mit fast 11 Prozent unter Wert geblieben ist, konnte man auch bei der Landratswahl den Stimmenanteil gegenüber 2014 um 50 Prozent erhöhen. „Ganz entscheidend ist auch, dass ein ganz wichtiges Wahlziel, den Amtsinhaber Kalb in die Stichwahl zu bringen, erreicht werden konnte“, so Vorstandsmitglied Joachim Sator.

Alle waren sich einig, den Herausforderer Andreas Schwarz auf jeden Fall vorbehaltlos zu unterstützen. „Herr Schwarz ist ein sehr kompetenter, erfahrener und sachlicher Politiker aus unserer Region, der auf allen Politikebenen vom Bürgermeister bis zur Bundestagsebene Zuhause ist. Mit einem Landrat Schwarz würde ein ganz anderer Politikstil einziehen: Hin zur engagierten Sachpolitik mit der Einbindung möglichst aller Gruppierungen“, so der Fraktionsvorsitzende Bernd Fricke. Sechs weitere Jahre mit einem Landrat Kalb wären verschenkte Jahre für den Landkreis, waren sich alle einig.“