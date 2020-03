Uneinsichtige setzen sich weiter über die Ausgangsbeschränkung hinweg

BAMBERG. Erneut wurden im Stadtgebiet zwei Personengruppen angetroffen, die sich nicht an die Ausgangsbeschränkung hielten und sich Dienstagnachmittag trafen, um gemeinsam Bier zu trinken. So trafen sich drei Personen in der Hellerstraße und vier Personen in der Ludwigstraße, die sich nach Belehrung durch die Polizei zudem noch uneinsichtig zeigten. Alle Angetroffenen erhielten einen Platzverweis und müssen mit einer Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz rechnen.

Die Polizei appelliert nochmals an die Vernunft der Bevölkerung, sich zum eigenen Schutz sowie zum Schutz anderer an die vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erlassene Allgemeinverfügung zu halten und das Leben in der Öffentlichkeit auf ein Mindestmaß herunterzufahren.