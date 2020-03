Stadtverband für Sport Bamberg: Aufruf zur Stimmabgabe bei OB Stichwahl

„Wahlen sind Teil der Demokratie, daher bitte unbedingt die Stimme abgeben“

Die Bamberger Stadtgesellschaft ist am kommenden Sonntag aufgerufen, in der Stichwahl den Oberbürgermeister zu wählen. Wolfgang Reichmann, erster Vorsitzender des Stadtverbandes für Sport Bamberg: „Aufgrund der aktuellen Situation in der Corona-Virus-Krise ist der klassische Gang in das Wahllokal nicht möglich, die Staatsregierung hat für die Stichwahl Briefwahl angeordnet. Entscheidend ist jedoch, dass die Menschen ihr Wahlrecht ausüben. Denn: Wahlen sind Teil der Demokratie, daher bitte unbedingt die Stimme abgeben.“ In diesem Zusammenhang dankt Wolfgang Reichmann den vielen Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, „denn sie müssen und mussten in kurzer Zeit die Briefwahl für etwa 58.000 Wahlberechtigte auf den Weg bringen. Das ist eine extrem große Herausforderung, die in der kurzen Zeit erst mal gemeistert werden muss. Für diese Leistung spreche ich Anerkennung aus.“ Reichmann macht zudem noch aufmerksam, dass trotz der in Bayern derzeit geltenden Ausgangsbeschränkung die Wohnung für die Abgabe des Wahlbriefes verlassen werden darf. „In der von der Staatsregierung vergangene Woche erlassenen Allgemeinverfügung heißt es ja, dass die Wohnung bei triftigen Gründen verlassen werden darf. Der Gang zur Abgabe des Wahlbriefes ist ein triftiger Grund, das hat die Staatsregierung ausdrücklich klargemacht.“

Notwendig ist der Wahlgang, weil am Wahltag 15. März keiner der acht um das höchste Amt der Stadt Kandidierenden die erforderliche Mehrheit erreicht hat. Zur Wahl stehen am Sonntag Amtsinhaber Andreas Starke (SPD) und Jonas Glüsenkamp (Grünes Bamberg). Die Wählerinnen und Wähler haben eine Stimme. Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit erreicht, also wer die meisten der abgegebenen gültigen Stimmen erhält.

Der Stadtverband für Sport in Bamberg e.V. – er versteht sich als starker Ansprechpartner für die Vereine rund um den Sport in Bamberg. Zusammen mit den Vereinen begleitet er die Vereinsmeisterschaften und ehrt die Stadtmeister*innen.