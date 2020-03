Volkshochschule Bamberg Stadt startet „vhs.daheim“

Online gegen soziale Distanzierung

Die Volkshochschule Bamberg Stadt muss momentan wie alle Volkshochschulen ihr Programm unterbrechen. Das Team der VHS ist jedoch dabei vhs.daheim zu etablieren. Ab sofort senden wir „einen informativen und unterhaltsamen Impfstoff in pandemischen Zeiten, ein hochkarätiges Programm, das stetig ergänzt wird“, so Thomas Riegg, Fachbereichsleitung Sprachen an der VHS.

Zusammen mit anderen bayerischen Volkshochschule und unterstützt vom bayerischen Volkshochschulverband wird ein interessantes Online-Programm mit Vorträgen, Seminaren, Gesprächen erarbeitet, darunter der Astrophysiker Dr. Andreas Müller, der Amerikanist Prof. Michael Hochgeschwender, oder der Kriminologe Prof. Christian Pfeiffer, der Anfang März noch im Großen Saal der Bamberger VHS live zu erleben war.

Bildungsreferent Dr. Christian Lange lobt: „So dramatisch und tragisch die aktuelle Situation ist, eröffnet sie für uns alle auch einen Raum für Experimente und neue Inspirationen. Machen Sie einfach mit und lassen Sie uns der sozialen Distanzierung online ein Schnippchen schlagen!“

Zu den Live-Streams, Aufzeichnungen oder Webinaren werden jeweils rechtzeitig die Links auf der Homepage der VHS Bamberg Stadt bekanntgegeben. Alle diese Angebote sind gebührenfrei!

VHS-Leiterin Anna Scherbaum ergänzt: „Gleichzeitig bieten wir über den Verband der bayrischen VHSen auch Starthilfe für unsere Dozentinnen und Dozenten, die Online-Angebote entwickeln möchten. Selbstverständlich reorganisieren wir auch unser Programm, planen die Ersatz- und Nachholtermine für den Zeitraum nach der Unterbrechung. Wir freuen uns über Anmeldungen. Denn eines ist sicher: es wird weiter gehen.“

Bereits am Montagabend /23.03.2020 geht „vhs.daheim“ offiziell an den Start. Die erste Veranstaltung heute: „Kommunikation in Zeiten der Krise“ mit dem Redakteur der Süddeutschen Zeitung Dirk von Gehlen. Veranstalter sind die vhs Erding und die vhs SüdOst. Das Angebot finden Sie unter folgendem Link: https://www.youtube.com/channel/UCoIo1tYr3dz2o4_0jEj7_1Q