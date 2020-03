CSU Igensdorf: „Rüsselbacher Bürger werden zum Spielball der Stichwahl“

Der CSU Ortsverband Igensdorf mit seinem Bürgermeisterkandidaten Edmund Ulm, hält es für eine denkbare schlechte Lösung die Rüsselbacher Bürger als das Zünglein an der Waage für die bevorstehende Stichwahl zu machen. Nachdem es keiner der Rüsselbacher Kandidaten in den neuen Igensdorfer Marktgemeinderat geschafft hatte. Will noch Bürgermeister Rast, der als Marktrat nochmal kandidierte, seinen ersten Nachrückerplatz im Fall der Wahl seines Igensdorfer Umland BGM-Kandidaten nicht annehmen und den nächsten Nachrücker aus Rüsselbach Platz machen.

Soweit der Sachstand, in Igensdorf macht sich derweil negative Stimmung breit, von Betrug und Wählertäuschung ist die Rede! Selbst eingefleischte Rüsselbacher halten es für schlecht, sie jetzt in diese Rolle zu drängen. Warum fragen Sie: Hat das Umland unsere Leute auf hintere Listenplätze und jetzt wollen Sie es durch die Hintertür wieder in Ordnung bringen? Es geht in einer Persönlichkeitswahl um den Posten des Rathauschefs für 6 Jahre und nicht ein nachrücken in den Gemeinderat! Mit all den Aussagen wird die CSU Igensdorf ermuntert gestärkt in die Stichwahl zu gehen! Edmund Ulm kündigte unterdessen an, er werde im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister ein besonderes Augenmerk auf die 4 Ortsteile werfen. Er sei in den letzten Jahren mit immer mehr Bürgern aus Rüsselbach befreundet, sei es in der Politik als auch durch den Jugendfussball! Bei der Sportgemeinschaft sei er fast wöchentlich am Vereinshaus unterwegs. Dieser Kontakte und Gespräche am Rüsselbacher Sportplatz, waren es auch die ihn in seiner Entscheidung als Bürgermeister zu kandidieren bestärkt haben! Auch das ein Ortssprecher aus Rüsselbach im Falle seiner Wahl demokratisch gewählt werde sei für ihn nicht nur Ehrensache, sondern gebe die Gemeindeordnung so auch vor (GO Art. 60a)!

Die Zusammenarbeit des neuen Gremiums gleich zu Beginn, wieder mit solchen Tricksereien zu vergiften, ist angesichts der Probleme in Igensdorf wenig zielführend! Edmund Ulm für die CSU Igensdorf