Bamberger Mahnwache Asyl jetzt als Podcast

Die Bamberger Mahnwache Asyl geht in der Corona-Krise neue Wege. Seit über drei Jahren versammelten sich jeden Montag um 18 Uhr 60 bis 300 Menschen am Gabelmann in der Bamberger Innenstadt. Die Mahnwache war ein fester Ort, um sich für faire Asylverfahren und eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik einzusetzen.

Seit diesem Montag erscheint wöchentlich montags um 18 Uhr die Mahnwache als Podcast. Das Mahnwachenteam möchte damit eine Plattform schaffen, um aktuelle Informationen weiterzugeben und Geflüchteten in ihrer Situation eine Öffentlichkeit geben. „Auch wenn das öffentliche Leben still steht, die humanitäre Tragödie an der griechisch-türkischen Grenze und die prekäre Situation von Geflüchteten hier bei uns, besteht weiterhin. Jetzt kommt noch die Angst vor Corona dazu.“ so Mirjam Elsel vom Mahnwachenteam. So setzt sich auch der erste Mahnwachen-Podcast mit der aktuellen Situation von Geflüchteten in der AnkER-Einrichtung Oberfranken auseinander. Alexander Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat erklärt, womit Geflüchtete in Zeiten von Corona zu kämpfen haben und wie sich ihre Situation noch einmal verschlechtert. Geflüchtete berichten von ihrer Situation und ihren Sorgen aus der AnkER-Einrichtung. Das Mahnwachenteam hat dazu einen offenen Brief an die verantwortlichen PolitikerInnen verfasst. Gefordert werden Vorsorgemaßnahmen umzusetzen, verlässliche Informationen an die BewohnerInnen zügig weiter zu geben und gefährdete Personengruppen auf kleinere Unterkünfte zu verteilen. Zu hören ist afrikanischer Rap aus der AnkER-Einrichtung und Janosch Freuding wirft in seinem Beitrag einen Blick auf die dramatische Situation in den Lagern in Griechenland. Die Mahnwache wird veranstaltet vom Netzwerk Bildung und Asyl, der Flüchtlingsinitiative Freund statt fremd, der Interreligiösen Fraueninitiative, der Koordinierungsstelle für die Flüchtlingsarbeit im Evang.-Luth. Dekanat Bamberg und Geflüchteten. Zu hören jeden Montag, 18 Uhr neu unter https://soundcloud.com/mahnwache-bamberg