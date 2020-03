Wimmelbach: Spatenstich für die neue Kindertagesstätte

Wimmelbach (ha) – Es war ein großer Tag für die Gemeinde Hausen und speziell auch für den Ortsteil Wimmelbach. Mit dem offiziellen Spatenstich folgte am vergangenen Samstagnachmittag der Startschuss für die Realisierung eines neuen dreigruppigen Kindergartens. Die Gesamtkosten des Projektes liegen bei rund 2,6 Millionen Euro.

„Wir freuen uns schon sehr, unsere neue KiTa kommt hierher…. heben nun die Grube aus für das neue KiTa-Haus“: Die Kinder der Wimmelbacher Kita hatten für den Spatenstich extra das bekannte Volks- und Kinderlied „Auf der schwäbsche Eisenbahn“ umgedichtet. Etwas unterschwellige Kritik wurde dann auch in den Liedtext gepackt: „Lange musste wir nun warten, auf den neuen Kindergarten“, so eine weitere Textpassage des Liedes. Am Ende gab es aber nicht nur Kritik, sondern auch ein gesungenes Dankeschön an die gemeindlichen Entscheidungsträger: „Vielen Leuten danken wir, ohne sie wär´n wir nicht hier“. Zweiter Bürgermeister Bernd Ruppert (CSU) sagte in seiner Ansprache, dass man ja eigentlich ursprünglich einmal vorgehabt habe einen zweigruppigen Kindergarten neu zu bauen. Nach Gesprächen mit der Kindergartenleitung habe man sich aber dafür entschieden doch eine dreigruppige Betreuungseinrichtung zu errichten, denn nur mit einem dreigruppigen Anbau würden die Richtlinien auch eine Förderung eines zusätzlichen Mehrzweckraumes vorsehen. Gut sei auch, so Ruppert, dass man nun eine altersgemischte Gruppe (Mix aus Kinderkrippen- und Kindergartenkinder“ implementieren könnte. Ruppert dankte allen bisher am Projekt beteiligten Personen. Der neue Kindergarten würde nun auf einem Grundstück entstehen, welches bisher der Kirche gehört habe. Durch einen Grundstückstausch sei das Grundstück nun in das Eigentum der Gemeinde übergegangen, so Ruppert. Zwischenzeitlich habe man schon zahlreiche Gewerke für das neue Projekt vergeben können. Ruppert lobte in seinen Ausführungen eine Vielzahl von Personen, hob aber besonders den dritten Bürgermeister, Dieter Gößwein (BF Wimmelbach) hervor. Dieser habe unzählige Gespräche geführt, um diesem Projekt den Weg zu ebnen. Zum Thema „Kosten“ sagte Ruppert, dass die veranschlagten Gesamtkosten bei rund 2,6 Millionen Euro liegen würden. 1,2 Millionen Euro von der Regierung von Oberfranken an Geldmitteln und 400.000 Euro aus einem eigenen Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ fließen. Der Eigenbetrag der Gemeinde betrage damit rund eine Million Euro, so Ruppert. Kurz skizzierte Kommunalpolitiker den weiteren Realisierungsplan. Noch im März wolle man mit den Rohbauarbeiten beginnen, die dann bis zum Sommer abgeschlossen sein sollen. Im Herbst und Winter werde man dann mit dem Innenausbau beginnen. Anfang des Kindergartenjahres 2021/2022 sollen dann die neuen Räumlichkeiten bezogen werden. Alexander Hitschfel