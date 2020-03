Forchheims FDP-Kreisvorsitzender Sebastian Körber zieht Bilanz zur Kommunalwahl 2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der FDP,

Vorab möchte ich mich sehr herzlich bei allen Kandidatinnen und Kandidaten bedanken, die sich bereiterklärt hatten, für eine unserer Listen aufstellen zu lassen.

Kommunalwahlen sind ein bisschen wie ein Marathon oder zumindest wie ein Staffellauf. Ich bin sehr stolz, dass wir erstmals in Igensdorf angetreten sind, auch den Angriff auf das Rathaus in Ebermannstadt in Angriff genommen haben und auch in verschiedenen Gemeinden mit liberalen Mitstreitern auf gemischten Listen angetreten sind.

Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere von seinem persönlichen Ergebnis enttäuscht ist, aber dennoch sammelt jeder von uns Stimmen für die FDP ein. Ich selbst wurde übrigens bei meinen ersten beiden Kandidaturen im Jahr 2008 weder in den Stadtrat noch in den Kreistag gewählt. Daher gilt: Nach der Wahl ist vor der Wahl!

Jetzt heißt es Ortsverbände im gesamten Landkreis gründen, weitere Mitglieder gewinnen, präsent sein, Engagement zeigen und Ortstermine durchführen. Unser Ziel muss es sein, dass der Landkreis Forchheim noch deutlich liberaler wird, gerade auch in der Fläche. Und dann werden wir auch noch mehr Mandate im Jahr 2026 holen, da bin ich mir sicher!

Vielen Dank an alle die Plakate aufgestellt und Flyer verteilt haben, am Infostand waren oder sich in den sozialen Netzwerken engagiert haben! Auch Danke für die Arbeit im Hintergrund: Rechnungen überweisen, Flyer und Plakate layouten, Texte und Beiträge verfassen, Organisieren und Planen etc.!

Ganz Herzlichen Dank!

Da wir als Beitrag zur Prävention gegen das Corona- Virus unsere Wahlparty am 15.03.2020 abgesagt hatten, möchte ich bereits darauf hinweisen, dass wir diese Veranstaltung als „liberalen Kellerauftakt“ auf unseren Forchheimer Bierkellern im Mai oder Juni dieses Jahres – je nach Lage – noch nachholen werden.

In den nächsten Tagen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn jeder die Plakate, die aufgestellt worden sind, wieder eingesammelt und direkt in Gosberg auf der Deponie entsorgt werden können. Hierfür haben wir ein Zeitfenster vorgegeben bekommen bis zum kommenden Sonntag. Bereits auch hierfür vielen Dank für die Mithilfe!

Sebastian Körber verbleibt dankbar mit li(e)beralen Grüßen.

Anbei eine Bilanz zur Kommunalwahl 2020 im Landkreis Forchheim:

Gemeinderat Effeltrich

· Matthias Fischbach (FDP- Mitglied) als Gemeinderat über Liste DEL wiedergewählt.

Stadtrat Ebermannstadt

Ergebnis Liste FDP/ Bürgerforum: 12,7%

· Antje Müller (FDP- Mitglied, Bürgermeisterkandidatin) über Liste FDP/ Bürgerforum als Stadträtin gewählt.

· Franz-Josef Kraus (CSU-Mitglied, Alt-Bürgermeister) über Liste FDP/ Bürgerforum als Stadtrat gewählt.

· Thomas Dorscht (FDP- Mitglied) über Liste FDP/ Bürgerforum als Stadtrat gewählt.

Stadtrat Forchheim

Ergebnis Liste FDP: 4,03%

· Sebastian Körber wiedergewählt.

· Tino Reichardt gewählt.

Vergleich zu 2014: 4,26% (2 Mandate), minimale Verluste um 0,23%

Marktgemeinderat Igensdorf

Ergebnis Liste FDP: 1,24%

· Leider niemand gewählt.

Gemeinderat Kunreuth

· Sebastian Schmidt (FDP- Mitglied) als Gemeinderat über Liste Demokratie leider nicht gewählt.

Gemeinderat Eggolsheim

· Dr. Reinhard Stang (FDP- Mitglied) als Marktgemeinderat über Liste AS wiedergewählt.

Gemeinderat Pinzberg

· Roland Kraus (FDP- Mitglied) als Gemeinderat über Liste WUB leider nicht gewählt.

Kreistag Landkreis Forchheim

Ergebnis Liste FDP: 3,25%

· Sebastian Körber wiedergewählt.

· Sebastian Wiegärtner wiedergewählt.

Vergleich zu 2014: 2,63% (2 Mandate)

Gemeinderat Weilersbach

2014: Patrick Schroll (damals FDP- Mitglied) wurde über die Liste BRW gewählt und hat nicht mehr kandidiert.

INSGESAMT:

2014: 2 Mandate im Kreistag (2,63%), 2 Mandate im Stadtrat Forchheim (4,26%) und 3 Gemeinderäte auf jeweils gemischten Listen.

2020: 2 Mandate im Kreistag (3,25 %, Steigerung um 0,62%), 2 Mandate im Stadtrat Forchheim (4,03 %, minimale Verluste um 0,23%) 3 Mandate im Stadtrat Ebermannstadt (12,7%), 2 Gemeinderäte auf jeweils gemischten Listen.

Insgesamt konnten wir im Landkreis Forchheim, die Anzahl unserer Mandate von 7 auf 9 erhöhen.

Hier noch einige Auffälligkeiten:

Hinweis: alle Zahlen beziehen sich auf die Kreistagsergebnisse, soweit nicht anders angegeben!

EHER POSITIV:

Weißenohe: bestes Ergebnis der FDP bisher.

Unterleinleiter: bestes Ergebnis der FDP bisher (Ergebnis von 2014 mehr als verdreifacht).

Pretzfeld: bestes Ergebnis der FDP bisher (zu 2014 fast verdoppelt).

Gößweinstein: bestes Ergebnis der FDP bisher (zu 2014 mehr als verdoppelt).

Ebermannstadt: bestes Ergebnis der FDP bisher. Erstmalig im Stadtrat überhaupt vertreten. Bestes Ergebnis im Landkreis für die Kreistagswahl 2020 insgesamt. Ergebnis von 2014 verfünffacht (!)

Hiltpoltstein: Ergebnis von 2014 fast verdreifacht.

Igensdorf: bestes Ergebnis, das die FDP bisher hatte. Seit 2002 konsequent bei jeder Wahl verbessert.

Kirchehrenbach: wie Igensdorf

Obertrubach: bestes Ergebnis, das die FDP bisher hatte. Ergebnis von 2014 verdoppelt. Seit 2002 konsequent verbessert.

EHER NEGATIV:

Egloffstein: schlechteste Ergebnis, das die FDP jemals hatte. Seit 2008 konsequent verschlechtert. Schlechtestes Landkreisergebnis.

Kleinsendelbach: schlechteste Ergebnis, das die FDP jemals hatte. Seit 2008 konsequent verschlechtert.

Weilersbach: Ergebnis nahezu gedrittelt. Davor konsequent und große Steigerungen von Wahl zu Wahl, jedoch Sondereffekt: 2014 mehrere Bewerber aus Weilersbach auf der Liste.

Forchheim: Stadtratswahl: seit 2008 stetig verschlechtert. Schlechtestes Ergebnis seit 2008. Sondereffekt ein starker Stadtrat, der viele Stimmen auf sich vereinen konnte, ist mit Sebastian Platzek leider nicht mehr angetreten, da er sich auf seine Kanzlei und den Vorsitz im Ehrenamt als ASB- Vorsitzender konzentrieren wollte. Ferner hatten wir diesmal keinen eigenen OB- Kandidaten, die FW haben in analoger Situation sogar ein Mandat verloren. Aber: Zweitbestes Ergebnis im Landkreis für die Kreistagswahl.

INSGESAMT:

Im Landkreis (gesamt/bis jetzt) haben wir uns kontinuierlich über die Jahre verbessert. Bestes Ergebnis, das die FDP bislang hatte bei einer Kreistagswahl.