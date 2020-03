Bamberg: nana theater im Club Kaulberg präsentiert „Pandemie Poesie Projekt Perlen der lyrischen Leitkultur“

Der Hintergrund: Schon seit Jahren ärgere ich mich immer wieder darüber, wie verschiedene Organisationen und selbsternannte Expert*innen aus verschiedenen politischen Richtungen uns Kulturschaffenden vorschreiben wollen, was

Kunst, Satire, Theater etc. darf und was nicht.



Am meisten beunruhigt mich dabei, wie rechtspopulistische und reaktionäre Vereinigungen und Politiker*innen regelmäßig versuchen, die Kunst- und Satirefreiheit zu beschneiden oder selbst maßregelnd in den Theater- und Kulturbetrieb einzugreifen. Das alles stets unter dem Vorwand, die deutsche (bzw. abendländische) Kultur beschützen zu wollen – vor wem oder was auch immer.



Bei den meisten dieser „Kulturpatriot*innen“ hat man allerdings den Eindruck, dass sie von der (Leit-)Kultur, die sie da angeblich verteidigen wollen, überhaupt gar keine Ahnung haben. So mancher Text von Schriftsteller*innen der Weltliteratur von Goethe bis Tucholsky dürfte heute einen ähnlichen Shitstorm verursachen wie vor einigen Monaten das Spottliedchen des WDR „Meine Oma ist ne alte Umweltsau“.



So kam ich auf die Idee für ein zutiefst konservatives Projekt – denn die Dichtung ist tatsächlich ein bedrohtes Kulturgut: Es geht darum, Werke von Meister*innen der deutschen Literatur davor zu bewahren, in der Vergessenheit zu verschwinden. Und dabei zu zeigen, dass die Inhalte dieser Werke in vielen Fällen auch heute noch so spannungsgeladen sind, dass sie den rechtskonservativen „Kulturwächter*innen“ oft gar nicht gefallen dürften.

Das Projekt: Da in den kommenden Wochen in den Theatern keine Vorstellungen stattfinden können, haben wir Künstler*innen ein bisschen Zeit, die wir diesem Projekt widmen können. So können wir vielleicht aus der Not eine Tugend machen und statt Panik Poesie verbreiten.



Während der durch Corona verursachten künstlerischen Zwangspause wollen wir versuchen, täglich ein Video mit einem Gedicht auf unserem YouTube-Kanal zu veröffentlichen. Vortragende sind die Mitglieder des nana-theater-Ensembles, aber auch andere Künstler*Innen, die Lust auf dieses Projekt haben und unserem Theater freundschaftlich verbunden sind.



Das erste Video des „Pandemie Poesie Projekts“ wurde am Montag, den 16.03. online gestellt. Bei entsprechendem Interesse können wir auch nach dem Ende der Theaterschließung weitere Folgen veröffentlichen, dann eben in einem größeren Abstand.

Die Autor*innen: Die eine Möglichkeit: Um Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden, sollen Autor*innen aus dem deutschen Sprachraum zu Wort kommen, die vor mindestens 70 Jahren verstorben sind. Da ja allgemein tote Dichter*innen höher geschätzt werden als Lebende, soll auch hierdurch unser Anspruch von Weltliteratur unterstrichen werden. (Bei meiner Textrecherche fiel mir übrigens zu meiner Bestürzung auf, ich kenne leider viel zu wenig dichtende Frauen, die für unser Projekt in Frage kommen. Deshalb freue ich mich besonders über jeden Beitrag, bei dem eine Poetin rezitiert wird.)

Die andere Möglichkeit: Unter den angefragten Künstler*Innen gehören ja einige selbst der schreibenden Zunft an. Selbstverständlich können die auch eigene Gedichte aufnehmen, wenn sie uns die Rechte zur Verfügung stellen (das gilt ausschließlich für die Verwendung der Aufnahme) – das wäre natürlich besonders toll!

Die Textauswahl: Wir wollen versuchen, möglichst viele Zuschauer*innen aller Bildungs- und Altersgruppen zu erreichen und gleichzeitig literarischen Anspruch und Unterhaltungswert bieten. Deshalb sollten die ausgewählten Gedichte nicht allzu schwer verständlich sein, was aber beileibe nicht heißt, dass sie leicht verdaulich sein müssten. Wir wollen zeigen, dass Lyrik witzig, zeitkritisch, provokant, berührend, albern und kontrovers sein kann.

Der Schwerpunkt soll auf satirischen Texten liegen, Ausnahmen sind aber ausdrücklich erwünscht.

Die Dauer des Videos sollte zwischen 15 sek und 3,5 min liegen. Weitere Vorgaben gibt es nicht.

Der Nebeneffekt: Auch wenn die Mitarbeit am „Pandemie Poesie Projekt“ natürlich nicht bezahlt werden kann, wollen wir versuchen, damit vielleicht ein kleines bisschen die Zukunft unserer künstlerischen Arbeit abzusichern.

Wir möchten daher das Projekt auch nutzen, um Spenden für das nana theater zu sammeln, damit wir die durch Corona entstandene Zwangspause finanziell überbrücken können. Zu diesem Zweck werden wir ein Online-Spendenkonto einrichten, der Link dazu soll am Ende jedes Videos eingeblendet werden. Sollte eine*r der teilnehmenden Künstler*innen das nicht wünschen, können wir diesen Link aber auch einfach weglassen.

Wie es funktioniert Der Aufwand hält sich zum Glück in Grenzen. – Wenn Euch ein Gedicht einfällt, tragt es vor, macht ein Video mit dem Handy und schickt mir das an die Emailadresse aruehlmann@aol.com. Vor- und Abspann füge ich dann hinzu, um einen einheitlichen Look zu gewährleisten. Ich werde die Clips in den kommenden Wochen auf YouTube veröffentlichen Sollte jemand noch weitere Informationen oder vielleicht einen interessanten persönlichen Bezug zu einem Text haben, schreibt mir davon, ich kann das dann in die Beschreibungsspalte aufnehmen.

Und sonst noch? Bitte weitersagen! Damit wir möglichst viele Zuschauer*innen erreichen, wäre es toll, wenn Ihr ab und an einen unserer Clips in den sozialen Netzen teilen könntet. Und erzählt doch bitte all Euren Freund*innen davon, die sich für Lyrik interessieren. (Oder es tun sollten.)



Da es mir ein besonderes Anliegen ist, auch Schüler*innen und Studierende zu erreichen, sind sicher auch Lehrer*innen oder Dozent'innen gute Multiplikatoren – oder kurz gesagt: Wir müssen einfach versuchen, soviele Leute wie möglich über unser Projekt zu informieren. Ich danke jetzt schon allen, die sich für diese Idee interessieren oder sogar begeistern können und freue mich auf viele spannende Gedichte und Videos!

Arnd Rühlmann