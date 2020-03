Aus der Leserpost: Effeltrich: „Bürgermeisterin Kathrin Heimann wählen – sie hat es verdient“

Kathrin Heimann hat über die vergangenen sechs Jahre hinweg immer einen hohen zeitlichen und persönlichen Einsatz für unsere Gemeinde gebracht – weit über das erwartbare Pensum hinaus. Das habe ich an vielen Stellen hinweg mitbekommen und dafür bin ich ihr sehr dankbar! Sie ist authentisch, aufgeschlossen und einfach eine überzeugende Persönlichkeit, die trotz aller Widerstände zielstrebig ihre Projekte verfolgt. So ist ihr nicht zuletzt gelungen, den Einkaufsmarkt anzusiedeln – eine große Bereicherung für den Ort, gerade in Zeiten wie diese!

Ich habe viel Respekt davor, wie Kathrin auch über ihren eigenen Schatten springen kann. Kritische Einwände hat sie nicht einfach nur abgetan, sondern aufgegriffen und mit diesem neuen Politikstil erreicht, dass unser Gemeinderat vieles gemeinsam angeschoben hat. Die Zahl der einstimmigen Beschlüsse spricht da für sich! Die Bilanz von Ärztehaus über ISEK bis zu zahlreichen Erneuerungsinitiativen ebenfalls. Unsere Gemeinde ist finanziell und organisatorisch deutlich besser aufgestellt. Bei Kathrin ist klar, wo sie politisch zu Hause ist und wofür sie steht. Ihre Versprechen nimmt sie als Verpflichtung und setzt sie engagiert um.

Auch die in den letzten Wahlkampfmonaten wieder aktiv gegen sie betriebenen Sticheleien und Blockaden brachten sie nicht aus dem Konzept. Sie blieb stets sachlich, bestimmt und lösungsorientiert – das macht eine gute Bürgermeisterin aus! Mit ihr kann man kontrovers diskutieren, aber immer auf Augenhöhe und nie unter der Gürtellinie. Daher ist sie auch in schwierigen Zeiten genau die Richtige für unsere Gemeindeführung.

Sie hat sich in das herausfordernde und komplexe Amt gut eingearbeitet, ist bei den Themen bis ins Detail informiert und hat sich ein großes Netzwerk auf allen Ebenen aufgebaut. Das merke ich gerade als ehrenamtlich Engagierter immer wieder. Sie ist durch ihr sympathisches Auftreten eine hervorragende Repräsentantin unseres Orts, auf die wir weiter setzen sollten! Für die anstehenden Herausforderungen kann ich Kathrin, unsere bewährte Bürgermeisterin, aus voller Überzeugung empfehlen, sie hat jede Stimme verdient! Thomas Heumann