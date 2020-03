Bayreuth beteiligt sich an der 14. Earth Hour

Am 28. März wird wieder die Beleuchtung mehrerer Sehenswürdigkeiten abgeschaltet

Die Stadt Bayreuth beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der Aktion „WWF Earth Hour“. Am Samstag, 28. März, wird weltweit bereits zum 14. Mal in tausenden Städten um 20.30 Uhr die Beleuchtung bekannter Gebäude und Sehenswürdigkeiten für eine Stunde abgeschaltet. In Bayreuth allerdings bleibt das Licht nicht nur für eine Stunde, sondern die ganze Nacht aus. Folgende Sehenswürdigkeiten werden am 28. März, ab 20.30 Uhr, nicht mehr angestrahlt: das Festspielhaus, das Markgräfliche Opernhaus, die Stadtkirche und die Schlosskirche, die Gontardhäuser oberhalb der Schlossterrassen und das Alte Schloss.

Mit der Aktion soll verdeutlicht werden, dass es für einen erfolgreichen Umwelt- und Klimaschutz auf den Beitrag jedes Einzelnen ankommt. In Deutschland ruft der World Wide Fund for Nature (WWF), eine der größten internationalen Naturschutzorganisationen, zur Teilnahme auf. Die Städte spielen im Rahmen der Kampagne eine besondere Rolle, sie gehören zu den wichtigsten Unterstützern der Earth Hour. Rund um den Globus wird am 28. März für eine Stunde die Beleuchtung bekannter Sehenswürdigkeiten ausgeschaltet – vom Big Ben in London, der Chinesischen Mauer bis hin zum Brandenburger Tor. Und auch Millionen Menschen werden zu Hause für 60 Minuten das Licht ausschalten.

Die Earth Hour, an der sich Bayreuth bereits zum siebten Mal in Folge beteiligt, findet in mehr als 170 Ländern und über 7.000 Städten statt. Auch in Deutschland steigt die Zahl der teilnehmenden Städte. Wer die Aktion unterstützen möchte, sollte am 28. März bei sich zu Hause ebenfalls ab 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht ausschalten.

Weitere Informationen gibt’s im Internet unter www.wwf.de/earthhour/.