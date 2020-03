FDP Bayreuth-Land zieht Bilanz zu Ergebnis der Kommunalwahlen

Die Kommunalwahlen 2020 waren die erste kommunalpolitische Bewährungsprobe für den 2017 gegründeten Kreisverband der FDP Bayreuth-Land und das Team um den erst Anfang diesen Jahres neu gewählten Kreisvorsitzenden Stefan Bätz aus Weidenberg. Kein Platz blieb leer auf der mit 60 Kandidatinnen und Kandidaten erstmals gefüllten Kreistagsliste und darüber hinaus konnte die FDP im Landkreis Bayreuth auch in den Gemeinden vor Ort mit Listen in Weidenberg und Glashütten sowie Einzelkandidaten in weiteren Stadt- und Gemeinderatswahlen Flagge zeigen. Bätz freut sich über das gute Ergebnis der FDP und bedankt sich für das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler ebenso wie für das große Engagement der eigenen Wahlkämpfer:

„Im Vergleich zu 2014 konnten wir unser Ergebnis zur Kreistagswahl in diesem Jahr (3.37%) um 0.89% steigern, die Kreistagsmandate verdoppeln und auch die Stimmenanzahl um 31% erhöhen. Unser bisheriger Einzelkämpfer im Kreistag, Prof. Dr. Hermann Hiery, wird künftig durch Dr. Peter Fülle aus Warmensteinach verstärkt. Die ersten Nachrücker sind Heiko Adelhardt aus Speichersdorf und Christian Weber aus Pottenstein.“

Auch in den Gemeinden konnte die FDP Erfolge erzielen. In Glashütten konnte das Team um den FDP-Ortsvorsitzenden Michael Sandner mit einer gemeinsamen Liste aus FDP-UB 10.97% und ein Gemeinderatsmandat erringen. Der dortige FDP-UB Bürgermeisterkandidat Andreas Opel erreichte auf Anhieb 36.23% und sieht nun einer Stichwahl am 29. März entgegen. Im Markt Weidenberg konnte der FDP-Ortsverband um seinen Spitzenkandidaten Timo Nützel 2.89% der Stimmen und ein Gemeinderatsmandat erringen. Das Weidenberger Mandat fiel auf FDP-Landratskandidat Hermann Hiery. Der stellv. Kreisvorsitzende der FDP Bayreuth-Land, Christian Weber, konnte als Listenführer und Bürgermeisterkandidat der Jungen Liste in Pottenstein ebenfalls ein Stadtratsmandat und das drittbeste Ergebnis aller Stadtratskandidaten vor Ort erzielen. Die FDP Bayreuth-Land freut sich auf die kommende Arbeit in den Kommunalparlamenten und strebt die Gründung weiterer Ortsverbände im Landkreis an.