Sprechtag des Bezirks Oberfranken in Forchheim abgesagt

Der für Donnerstag, den 26. März geplante Sprechtag der Sozialverwaltung des Bezirks Oberfranken im Landratsamt in Forchheim entfällt. „Unsere Sachbearbeiter stehen Ihnen jedoch auch weiterhin helfend zur Seite und sind telefonisch, per E-Mail sowie schriftlich für Sie erreichbar“, versichert Bezirkstagspräsident Henry Schramm. Personen, die einen unaufschiebbaren persönlichen Gesprächstermin benötigen, können sich per Telefon vertrauensvoll an ihren zuständigen Sachbearbeiter wenden. Die Telefonzentrale des Bezirks Oberfranken in Bayreuth erreichen Sie unter 0921/7846-0.