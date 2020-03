Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 18.03.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Ladendiebstahl

BAMBERG. In einem Bekleidungsgeschäft in der Bamberger Innenstadt hatte es am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ein 19-jähriger Mann auf eine Jeanshose im Wert von knapp 50 Euro abgesehen. Der Langfinger wollte das Diebesgut versteckt in einer Tasche aus dem Geschäft schmuggeln, wurde aber vom aufmerksamen Detektiven beobachtet und der Polizei überstellt.

Autospiegel abgetreten

BAMBERG. Zwischen dem 13. und 16. März wurde in der Gönnerstraße der Autospiegel eines roten 318-er BMW abgetreten. Dem Fahrzeughalter entstand dadurch Sachschaden von etwa 700 Euro. Die Polizei sucht unter Tel.: 0951/9129-210 Täterhinweise.

Unfallfluchten

BAMBERG. In der Kleberstraße hat am Dienstagfrüh, zwischen 09.00 Uhr und 09.15 Uhr, die Fahrerin eines grauen Citroen Berlingo den vorderen liken Kotflügel eines blauen Opel Corsa angefahren. Die Unfallverursacherin setzte nach dem Zusammenstoß ihre Fahrt fort, obwohl Sachschaden von etwa 1000 Euro am Opel entstanden ist. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

BAMBERG. Am Ginsterweg wurde zwischen Montag, 19.00 Uhr und Dienstag, 16.00 Uhr, die vordere rechte Stoßstange eines dort geparkten schwarzen VW Golf angefahren. In diesem Fall hinterließ der noch unbekannte Unfallverursacher Sachschaden von etwa 500 Euro an dem Fahrzeug.

BAMBERG. Zwischen dem 03. und 17. März diesen Jahres wurde in der Hauptsmoorstraße die Motorhaube eines schwarzen Mini-Coopers angefahren. Hier hinterließ der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 1000 Euro.

BAMBERG. In der Dr.-Hans-Neubauer-Straße hat am Dienstagnachmittag, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr, der Fahrer eines weißen Transporters eine Gartenhütte angefahren. Obwohl dort Sachschaden von etwa 100 Euro entstanden ist, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

– keine Vorkomnisse –

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

Heroldsbach. Am Dienstagnachmittag wurde ein 28-jähriger Opel-Fahrer verletzt, als er nach einem Überholvorgang auf der Kreisstraße FO 13 in Richtung Zeckern wieder einscherte und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug landete auf dem Dach und der Mann wurde mit mehreren Prellungen und einer Platzwunde im Gesicht in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Am Opel entstand ein Totalschaden.

Hallerndorf. Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Dienstagmittag in Trailsdorf. Beim Linksabbiegen in die Hauptstraße übersah ein 29-jähriger BMW-Fahrer eine 61-Jährige, die mit ihrem Opel durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde und dort mit einer 57-jährigen Ford-Fahrerin zusammenstieß. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, während die beiden Frauen mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10.000,– Euro.

Sonstiges

Forchheim OT Reuth. Einen Schaden von ca. 5.000,– Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter am Schulgebäude in der Georg-Kaffer-Straße am Montagnachmittag. Es wurden Steine gegen die Fensterscheiben und den Wandputz geworfen. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.